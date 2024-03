Lucasfilm ha rivelato per la prima volta i piani per una nuova trilogia di Star Wars degli showrunner di Game of Thrones David Benioff e Dan Weiss nel 2018.

La notizia ha generato una grande eccitazione tra i fan, ma il duo non è mai riuscito a viaggiare da Westeros a una Galassia Molto, Molto Lontana e si è separato da Lucasfilm l’anno successivo.

Sono stati condivisi solo frammenti di ciò che avevano pianificato o perché, al di là di un accordo da 200 milioni di dollari con Netflix che finora ci ha dato solo Il problema dei tre corpi attualmente in onda, hanno rinunciato a quello che avrebbe dovuto essere un lavoro da sogno.

Parlando con Games Radar, al duo è stato chiesto se sono ancora intenzionati a lavorare con Lucasfilm sulla trilogia di Star Wars, presumibilmente quando il loro attuale rapporto di lavoro conNetflix finirà.

Per il momento, però, non sembra che siano intenzionati a lavorare su franchise preesistenti. “No, non credo“, dice Benioff. “Penso che quando si ha un franchise già così ben consolidato, come Star Wars o James Bond o così via, penso che ci sia meno indipendenza quando si arriva per cercare di raccontare una storia che si vuole raccontare e quindi penso che quello che Dan [Weiss] e io abbiamo imparato è che è più divertente per noi iniziare qualcosa di nuovo“.

“Ovviamente, qui arriviamo sulle spalle di [Cixin Liu, l’autore] che ha creato questi romanzi e tutto il resto, ma perché siamo noi ad adattarli, almeno per la lingua inglese“, dice a proposito di come Il problema dei tre corpi si differenzia. “Abbiamo molta flessibilità in termini di storia che vogliamo raccontare e questo è molto più divertente per noi rispetto all’altra versione“.

Cosa ci aspetta dopo la prima stagione de Il problema dei tre corpi?

Weiss, nel frattempo, ha tenuto a precisare che stanno già valutando le idee per continuare questa storia specifica, quindi non c’è da stupirsi che non abbiano pensato molto a Star Wars.

“Non abbiamo una seconda stagione, ma dobbiamo continuare ad andare avanti a tutta forza come se l’avessimo. Perché se ci sarà una seconda stagione, dovremo darci da fare in termini di pre-produzione e produzione per farla arrivare alla gente in tempi ragionevoli“.

All’inizio di quest’anno, Benioff ha finalmente fatto luce sulle premesse della loro trilogia dicendo: “Volevamo fare Il primo Jedi. In pratica come è nato l’Ordine Jedi, perché è nato, la prima spada laser…“.

“[La Lucasfilm] alla fine non ha voluto fare la storia del Primo Jedi“, ha continuato. “Avevamo in mente un’idea di storia molto specifica, e alla fine hanno deciso di non volerla fare. E lo capiamo perfettamente. È la loro compagnia e la loro IP, ma non eravamo i droidi che stavano cercando“.

Pensate che gli ex showrunner di Game of Thrones abbiano fatto la scelta giusta rinunciando ai film di Star Wars?