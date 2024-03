Sonic 3: l’annuncio del termine delle riprese anticipa l’arrivo di Shadow

Il nuovo film del franchise cinematografico di Sonic è prossimo all’arrivo sul grande schermo. Le riprese di Sonic 3, infatti, si sono da poco concluse, con il regista Jeff Fowler che ha annunciato la cosa tramite i social media. Nella foto da lui condivisa si può vedere un ciak di grandi dimensioni su cui sono disegnati i personaggi del film, da Sonic a Knuckles passando per Miles “Tails” Prower. Al centro, tuttavia, si può notare Shadow the Hedgehog, l’amato eroe che i fan non vedono l’ora di vedere in questo nuovo capitolo.

Anche se non si è avuto modo di vedere Shadow dopo la scena post-credits di Sonic 2, ci sono state molte voci sul suo coinvolgimento nel film e un’immagine condivisiva all’avvio delle riprese ci ha già mostrato alcuni suoi particolari. Questo nuovo disegno fornisce dunque un ulteriore anticipazione di come potrebbe essere nella sua interezza, confermando la forte somiglianza con la controparte dei videogiochi. Ad oggi, tuttavia, non sappiamo chi presterà la propria voce al personaggio, anche se si dice che Hayden Christensen, veterano di Star Wars, sia stato scelto per tale ruolo.

Il cast di Sonic 3

A dare voce a Sonic ci sarà nuovamente Ben Schwartz, mentre Colleen O’Shaughnessey darà voce a Miles “Tails” Prower e Idris Elba a Knuckles the Echidna. James Marsden riprenderà il ruolo di Tom Wachowski, mentre Tika Sumpter tornerà nel ruolo di Maddie Wachowski. Oltre al confermato ritorno di Jim Carrey, IGN riporta che sei nuovi attori si uniranno al sequel. Tra le nuove star ci sono Krysten Ritter (Jessica Jones) James Wolk (Zoo), Alyla Browne (Ascolta i fiori dimenticati), Jorma Taccone (Cattivi vicini), Sofia Pernas (Blood & Treasure) e Cristo Fernández (Ted Lasso), anche se non è ancora chiaro chi interpreteranno questi attori. Il film uscirà al cinema il 20 dicembre 2024.