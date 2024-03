Michael Keaton definisce “coraggiosa” la decisione di Tim Burton di affidargli il ruolo di Batman

Quando alla fine degli anni ’80 si diffuse la notizia che Michael Keaton era stato scritturato per il ruolo di Bruce Wayne in Batman, la cosa non venne accolta in modo particolarmente positivo. Keaton era noto soprattutto per le sue commedie ed era reduce dal successo di Beetlejuice – Spiritello porcello e, agli occhi dei lettori di fumetti, non era adatto al ruolo del cupo Batman. Parlando ora con GQ, l’attore è tornato a riflettere sulla decisione di Tim Burton di volerlo per quel ruolo, definendo il regista “coraggioso”.

“Quando mi hanno detto: “Stiamo pensando di fare Batman”, ho detto: “Aspetta, vuoi fare un film su Batman?”“. Ricorda Keaton. “Il fatto che Tim abbia detto: ‘Quell’uomo. Voglio quell’uomo’. Perché alla gente interessasse così tanto, in un modo o nell’altro, è ancora sconcertante. Ma è stata comunque una mossa coraggiosa da parte sua“. “E avevamo anche un bel rapporto di lavoro, sai, da Beetlejuice, quindi credo che sentisse che io e lui saremmo andati d’accordo. Sa, lavoriamo bene insieme“, ha affermato Michael Keaton.

Keaton era chiaramente consapevole del contraccolpo, ma non si è fatto scoraggiare e, tra Batman e Batman – Il ritorno del 1991, la sua rimane oggi una delle versioni live-action più popolari di questo iconico personaggio della DC Comics. Keaton ha poi ripreso il ruolo di Batman in The Flash lo scorso anno e si dice che avrebbe dovuto prendere parte anche ad altri titoli del DCEU, ma con la chiusura definitiva di questo, ogni piano a riguardo è stato accantonato. Resta però il ricordo di quelle sue interpretazioni nei film di Burton, con le quali Keaton ha messo a tacere ogni dubbio nei suoi confronti.

