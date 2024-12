James Marsden: 10 cose che forse non sai sull’attore

James Marsden è uno di quegli attori che si è fatto conoscere da grandi e piccini per il suo talento e per aver interprato ruoli anche molto iconici. L’attore, che svolge questa professione da molti anni, ha dimostrato subito di essere molto in gamba e di avere talento anche per il canto, oltre che per la recitazione.

Ecco dieci cose da sapere su James Marsden.

I film di James Marsden

I film di James Marsden da giovane

1. Ha recitato in celebri film. La carriera cinematografica dell’attore è iniziata nel 1994, quando debutta sul grande schermo in No Dessert, Dad, Till You Mow the Lawn, per poi apparire in Campfire tales – Racconti del terrore (1997), Generazione perfetta (1998), X-Men (2000) e Zoolander (2001). In seguito, recita in X-Men 2 (2003), Le pagine della nostra vita (2004), Heights (2005), X-Men: Conflitto finale (2006), Superman Returns (2006), Hairspray: Grasso è bello (2007), Come d’incanto (2007) e Hop (2011). Tra i suoi ultimi lavori, vi sono The Wedding Party (2012), Small Apartments (2012), Cani sciolti (2013), The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca (2013), Anchorman 2 – Fotti la notizia (2013), Una notte in giallo (2014), X-Men – Giorni di un futuro passato (2014), The Best of Me – Il meglio di me (2014) e Il labirinto del grizzly (2014).

I film di oggi di James Marsden

Nel corso degli ultimi dieci anni, l’attore ha poi recitato nei film Affare fatto (2015), Una notte da matricole (2015), The Female Brain (2017), Attacco alla verità – Shock and Awe (2017), Sonic – Il film (2020) e Sonic 2 – Il film (2022). Come per disincanto – E vissero infelici e scontenti (2022), con Amy Adams, La memoria dell’assassino (2023), con Michael Keaton, e Sonic – Il film 3 (2024) con Jim Carrey

2. Ha lavorato in molte serie tv. L’attore non ha prestato la sua attività lavorativa esclusivamente per il cinema, ma ha partecipato a numerosi progetti destinati per il piccolo schermo. Infatti, ha debuttato nel mondo della recitazione con la serie Bayside School – La nuova classe (1993), per poi apparire in La tata (1993), Boogies Diner (1994), Cinque in famiglia (1995), Papà Noè (1996-1997) e Oltre i limiti (1998). In seguito, prende parte a serie come Ally McBeal (2001-2002), 30 Rock (2012-2013), Westworld – Dove tutto è concesso (2016-2018), Amiche per la morte (2019), Mrs. America (2020), The Stand (2020-2021) e Jury Duty (2023).

James Marsden è Ciclope in X-Men

3. Ha avuto problemi con il suo costume. James Marsden, che nella saga degli X-Men ha interpetato Ciclope, ha trovato il suo personaggio particolarmente difficile, poiché i suoi occhi erano sempre coperti dalla speciale maschera. La maggior parte degli attori e delle attrici basavano gran parte delle loro interpretazioni sull’espressività dei loro occhi, ma per Marsden ciò non fu possibile. Allo stesso modo, egli ebbe difficoltà nei movimenti con il costume di lattice ideato per il suo personaggio.

James Marsden in Le pagine della nostra vita

4. Ha un ruolo importante nel film. Nel celebre film d’amore Le pagine della nostra vita, con protagonisti Ryan Gosling e Rachel McAdams, l’attore interpreta il ruolo di Lon Hammond Jr., un giovane avvocato del sud ricco di famiglia che Allie (McAdams) incontra e con il quale si fidanza. Nonostante i due arrivino ad un passo dal matrimonio, Allie alla fine sceglie di tornare dal suo primo amore, Noah, cosa che Lon non le impedisce di fare. Per Marsden, questo è stato uno dei primi ruoli – insieme a quello di Ciclope – a conferirgli grande popolarità.

James Marsden in Sonic – Il film

5. Ha lavorato con degli “speciali” Sonic. Per il film sono stati utilizzati tre metodi diversi per creare Sonic, il tutto nel tentativo di assicurarsi che la linea degli occhi di Marsden fosse impostata correttamente, in modo da far sembrare che stesse davvero parlando con un riccio blu. Secondo Ben Schwartz, doppiatore di Sonic, sono infatti state realizzate “tre versioni diverse della bambola. Una che si può definire una bambola, una che si può tenere in mano. E poi per James c’era anche una specie di palla da tennis“. Così facendo, per Marsden è stato più facile capire dove e come relazionarsi con il personaggio.

James Marsden in Once Upon a Time in Hollywood

6. È presente nella Extended cut del film. Nel ricco cast di attori del film C’era una volta a… Hollywood, l’ultimo film ad oggi realizzato da Quentin Tarantino, vi è anche James Marsden. Il suo ruolo tuttavia non è poi stato incluso nella versione proiettata nei cinema, ma è presente nella Extended Cut. In questa versione egli compare nei panni del celebre attore Burt Reynolds, che come gli altri si aggira in quella Hollywood di fine anni Sessanta fortemente segnata dai cambiamenti in atto.

James Marsden, la fidanzata e i figli

7. È padre di tre figli. Precedentemente, l’attore è stato sposato una volta con la collega Lisa Linde. I due si sono sposati nel luglio del 2000 e sono stati insieme per quasi undici anni fino al 2011, anno in cui la moglie ha chiesto il divorzio. Dall’unione con Linde, l’attore è diventato padre di Jack Holden (nato nel 2001) e di Mary James (nata nel 2005). È poi diventato padre per la terza volta quando nel dicembre 2012 è nato William Luca, avuto da una breve relazione con la modella Rose Costa.

8. Ci sarebbe una nuova fiamma nella sua vita. L’attore è sempre stato piuttosto riservato riguardo la sua vita privata, ma secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato fidanzato dal 2015 con la cantautrice Edei, di sedici anni più giovane. Non si sa di preciso quando, ma la loro storia si sarebbe ormai conclusa da tempo. Più di recente, infatti, è stato riportato che l’attore ha una nuova fidanzata, la modella Frederique Brons, in compagnia della quale è stato in più occasioni fotografato.

James Marsden è su Instagram

9. Ha un profilo molto seguito. L’attore possiede un profilo Instagram che è seguito da 1,6 milioni di persone. Sulla sua bacheca sono molte le foto che vedono protagonista tra momenti lavorativi e di svago, senza dimenticare foto con i figli e momenti nostalgia. Seguendolo si può dunque rimanere aggiornati sulle sue attività dentro e fuori dal set.

L’età e l’altezza di James Marsden

10. James Marsden è nato il 18 settembre del 1973 a Stillwater, in Oklahoma. La sua altezza complessiva corrisponde a 1,78 metri.

