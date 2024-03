X-Men ’97: i doppiatori rivelano di aver dovuto rifare il provino per i loro ruoli

Quando si è diffusa la notizia cheX-Men ’97 (qui la recensione) avrebbe riportato in scena le star originali di X-Men: The Animated Series, la risposta dei fan è stata estremamente positiva. Naturalmente non tutti hanno ripreso i loro ruoli, ma quelli che non li hanno ripresi sono stati comunque arruolati per interpretare personaggi diversi. Ad esempio, Jennifer Hale è la nuova Jean Grey, mentre Catherine Disher – la Jean originale – è stata chiamata a prestare la voce alla dottoressa Valerie Cooper.

Parte del motivo di questi cambiamenti nel casting potrebbe essere dovuto al fatto che il cast di X-Men: The Animated Series ha dovuto fare un’audizione per avere la possibilità di riprendere i propri ruoli originali! In un’intervista a IGN, l’attore di Wolverine, Cal Dodd, e l’attrice di Rogue, Lenore Zann, hanno infatti confermato di aver dovuto affrontare il consueto processo di casting prima di salire a bordo del revival. Zann, ad esempio, ha raccontato di aver ricevuto un’e-mail che la informava che la Disney stava lavorando a una nuova serie e in seguito è stata contattata dalla direttrice del casting Meredith Layne.

Nonostante non sapesse di che progetto si trattasse, riconobbe subito le battute che le avevano chiesto di leggere. “Erano le battute della serie originale“, spiega Zann. “E io ho pensato: ‘Oh! È Rogue! Farò Rogue’. E così l’ho fatto e l’ho spedito. E circa un mese dopo, tre settimane dopo, ho ricevuto una telefonata che diceva: ‘i produttori vogliono incontrarti su Zoom’“. “Così siamo andati su Zoom, e mi hanno fatto leggere con Meredith su Zoom, e alla fine mi hanno detto: ‘Oh mio Dio, Lenore, ti adoriamo. Potresti partecipare allo show? Perché ti vogliamo davvero nello show“. Io ho risposto: “Assolutamente! Mi avete convinto“.

Cosa c’è da sapere su X-Men ’97?

La nuovissima serie X-Men ’97, composta da 10 episodi, è arrivata in streaming a partire dal 20 marzo. X-Men ’97 rivisita l’epoca iconica degli anni ‘90, mentre gli X-Men, un gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d’ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato. Il cast delle voci nella versione originale include Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler).