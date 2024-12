Spider-Man 4: secondo alcuni rumors Kevin Feige non è soddisfatto dell’attuale sceneggiatura

Se tutte le indiscrezioni relative a Spider-Man 4 attualmente in circolazione si rivelassero esatte, vedremmo i wall-crawler di Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield unire le forze con Venom, Ghost Rider, Black Cat, Daredevil e The Punisher per affrontare Mephisto, Vulture, Knull e un esercito di Symbiotes.

La quantità di personaggi diversi e di potenziali trame di cui abbiamo sentito parlare suggerisce che gli scoopers hanno ricevuto varie idee iniziali per una storia che non è ancora stata del tutto definita, e forse ora sappiamo perché.

Secondo MTTSH, la versione più recente della sceneggiatura è destinata a subire una significativa riscrittura, e potrebbe anche essere scartata del tutto. A quanto pare, a Tom Holland piace la storia, ma a Kevin Feige no, e “ora la stanno riscrivendo e cambiando tutto”. La sceneggiatura non è ancora pronta e non lo sarà per un po’”.

La data di uscita del film è il 24 luglio 2026 e le riprese dovrebbero iniziare verso la metà del prossimo anno. C’è ancora tempo per assicurarsi che queste scadenze vengano rispettate, ma a seconda di quanto la sceneggiatura attuale debba essere modificata, la produzione potrebbe subire dei ritardi (Holland ha anche The Odyssey di Christopher Nolan da girare l’anno prossimo, il che potrebbe comportare dei conflitti di programmazione).

Non sarebbe la prima volta che le persone coinvolte nella realizzazione del seguito di No Way Home si trovano in disaccordo con il progetto. Precedenti rapporti hanno affermato che Feige e Tom Rothman della Sony si sono scontrati, con il primo che sperava di ridimensionare gli elementi del Multiverso per un’avventura più piccola. Rothman, invece, avrebbe voluto capitalizzare il successo di No Way Home riportando Maguire e Garfield nei rispettivi ruoli di Peter Parker.