Anche il 2023 volge al termine, portando finalmente tra noi le festività natalizie, uno dei momenti più attesi dell’anno. L’atmosfera di queste settimane, tra luci, canzoni e regali ha sempre un che di magico, oltre a rappresentare un buon momento per riflettere sull’anno appena trascorso e cogliere l’occasione per fare quelle buone azioni nei confronti del prossimo che dovrebbero in realtà essere praticate senza sosta. Il Natale è però anche un momento molto importante per il cinema, che offre agli spettatori di tutto il mondo numerosi film di Natale tra cui poter scegliere. Come ogni anno, anche Netflix presenta un ricco catalogo di opere dedicate a tale festività, che tra film e serie TV, terranno compagnia agli spettatori.

Sulla celebre piattaforma streaming sono infatti numerosi i film di Natale che si possono vedere, dai grandi classici fino a titoli più recenti, da quelli per bambini ad altri buoni per tutta la famiglia. Non c’è infatti niente di meglio che vedere un film di Natale in compagnia, lasciandosi conquistare dalla magia che tali opere portano sempre con sé. Negli ultimi anni, inoltre, Netflix si è lanciata nella produzione di propri titoli originali dedicati a tale festività e ai suoi significati. Qui di seguito, dunque, si riportano quelli che sono i film di Natale da vedere assolutamente su Netflix!

Powered by

SCOPRI ANCHE: I 10 migliori film di Natale Original di Netflix

Film di Natale romantici su Netflix

Love Actually

Le storie di nove personaggi si intrecciano a Londra nelle settimane che portano a Natale, per raccontare la complessità dei rapporti umani, in un film dai creatori de Il diario di Bridget Jones e Notting Hill. Divertente, irresistibile e commovente, un cast stellare (Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth ed Emma Thompson) vi porterà alla scoperta dell’amore in questa rom-com divenuta ormai un classico delle feste.

L’amore non va in vacanza

Iris (Kate Winslet) e Amanda (Cameron Diaz) sono due donne che non potrebbero essere più diverse: una vive in un accogliente cottage inglese, l’altra in una sontuosa villa ad Hollywood. Hanno però un punto in comune: la sfortuna con gli uomini. Spinte da un disperato desiderio di fuga, si conoscono on-line e decidono, senza pensarci troppo, di scambiarsi la casa. La decisione sarà per entrambe l’occasione per riscoprire le gioie dell’amore.

Falling for Christmas

In Falling for Christmas, nei giorni che precedono il Natale un’ereditiera ribelle di nome Sierra Belmon, che soffre di amnesia a seguito di un incidente sugli scii, viene affidata all cure del proprietario di un albergo, Jake, e sua figlia. Il film segna il ritorno di Lindsay Lohan alla recitazione con una commedia romantica ben accolta da critica e pubblico. Ha infatti avuto uno dei migliori weekend di apertura per un film originale Netflix nel 2022 sul servizio di streaming ed è uno dei migliori titoli da Natale da vedere in famiglia durante le festività.

Let it Snow – Innamorarsi sotto la neve

Quando una tempesta di neve colpisce Gracetown durante la vigilia di Natale, Jubilee, bloccata su un treno, finisce per passare la vigilia con Stuart, un ragazzo appena conosciuto, mentre Tobin dopo aver passato del tempo con un gruppo di cheerleader, realizza che il suo vero amore è una vecchia amica, Angie, ed Addie si occupa di un maialino nano mentre pensa alla fine del suo amore con Jeb. Interpretato da Isabela Merced, Shameik Moore e Kiernan Shipka, il film è una commedia adolescenziale ricca di spirito natalizio, che porta a riflettere sul vero amore e insegna a seguire il proprio cuore.

La tavola di Natale

La tavola di Natale segue il fatidico e dolce incontro tra Molly Frost e Carson Harrison. Lei è una giovane cuoca e imprenditrice in cerca di opportunità per lanciare la sua nuova attività di ristorazione, lui invece è l’attraente nipote della tanto stimata e rispettata Jean Harrison, che ogni anno organizza il più grande evento di beneficenza nel New Hampshire, il gala di Natale della Harrison Foundation. E proprio per questa attesa occasione che l’esigente zia Jean, dopo un disguido con il catering già scelto tempo prima, chiama il secondo servizio di ristorazione più richiesto in città, quello di Molly, la quale però si troverà a dover gestire anche l’imprevedibile Carson.

Single per sempre?

Single per sempre? è un film di Natale perfettamente consigliato a coloro che si trovano senza legami in questo periodo festivo. Alle prese con l’infinito capitolo dell’essere single, Peter (Michael Urie) è stanco del giudizio della sua famiglia a riguardo. Quest’anno le cose cambiano quando convince il suo migliore amico Nick (Philemon Chambers) a far credere alla sua famiglia di avere una relazione. Quello che sembrava un piano perfetto va a monte quando la madre di Peter, Carole (Kathy Najimy), gli organizza un appuntamento al buio con un’attraente istruttrice.

Un cavaliere per Natale

Un cavaliere per Natale è sicuramente uno dei film più bizzarri di questa lista. Un cavaliere medievale (Josh Whitehouse) viene magicamente trasportato ai giorni nostri, dove si innamora di un’insegnante di liceo (Vanessa Hudgens) che ha rinunciato all’amore. Il film è una commedia romantica eccentrica che non si prende troppo sul serio. I classici tropi sono presenti, ma attraverso le lenti incantate di una favola, per offrire una visione decisamente piacevole.

Nei panni di una principessa

Dove sarebbe il genere dei film di Natale senza un piccolo scambio di identità? Nei panni di una principessa è diventato uno dei film preferiti di Netflix e ha dato vita a una trilogia per le festività natalizie. Il primo episodio vede Stacy (Vanessa Hudgens), panettiera di Chicago, recarsi nel regno immaginario di Belgravia per partecipare a una gara di pasticceria. Quando si imbatte in Lady Margaret (Hudgens), le due scoprono la loro identica somiglianza e, alla fine, formano un piano per scambiarsi di posto in modo che Margaret possa sperimentare la vita al di fuori dei riflettori. Non solo si scambiano le identità, ma iniziano a innamorarsi dell’interesse amoroso dell’altra.

Natale tutto incluso

In Natale tutto incluso Tracey Moore è una celebre travel blogger specializzata nel lusso che si reca in una cittadina per trascorrere le sue vacanze di Natale con l’opportunità di non spendere nulla ad una condizione: che scriva una recensione su un bed and breakfast della zona. Inizialmente riluttante, Tracey scoprirà ben presto di apprezzare tantissimo il posto e di voler contribuire al successo della struttura, che si trova però schiacciata dalla concorrenza di un hotel sito nelle vicinanze. Mentre cerca di vincere questa battaglia, Tracey conosce anche l’amore.

I colori del Natale

In I colori del Natale Charlotte cerca di affermarsi come artista, ma i tanti passi falsi la stanno per portare alla decisione di abbandonare la pittura. Tutto cambia quando scopre il suo ultimo dipinto è stato presentato in forma anonima al festival d’arte di Natale. Indagando, scopre così che Wyatt, un’artista in visita, si è imbattuta nel suo lavoro scartato e ora sta sfruttando l’esposizione del festival per trovare il suo misterioso creatore. Inizierà così una ricerca reciproca che porterà i due ad un’inaspettata relazione.

Film di Natale per bambini su Netflix

Qualcuno salvi il Natale

Qualcuno salvi il Natale è un’avventura natalizia che racconta la storia di Teddy (Judah Lewis) e Kate Pierce (Darby Camp), fratello e sorella che, nel tentativo di fare una fotografia a Babbo Natale (Kurt Russell), si ritrovano catapultati in un viaggio inatteso. Dopo aver aspettato Babbo Natale al varco, s’intrufolano nella sua slitta, causano un incidente e per poco non rovinano il Natale. Nel corso di una pazza notte, Kate e Teddy collaborano dunque con un Babbo Natale molto particolare e con i suoi elfi per salvare l’amata ricorrenza prima che sia troppo tardi. Di questo film è poi stato realizzato un sequel nel 2020 dal titolo Qualcuno salvi il Natale 2.

Un bambino chiamato Natale

Un bambino chiamato Natale è il racconto di un gruppo di valorosi cittadini che si mette alla ricerca del villaggio leggendario degli elfi, convinti che questo riporterà la gioia tra di loro. Tra gli esploratori vi è anche Joel, il padre di Nikolas. Mentre il genitore è in viaggio, il bambino viene affidato alle cure di una sadica zia. Dopo aver trovato la piantina che conduce al famoso villaggio degli elfi, Nikolas decide però di partire per raggiungere il padre. Sarà un cammino pieno di ostacoli, che lo condurrà a conoscere personaggi magici e a costruirsi un futuro. Basato sull’omonimo romanzo di Matt Haig, questo film adatto per tutta la famiglia, il film vanta nel cast la premio Oscar Maggie Smith.

Natale, folle Natale

Rush Williams (Romany Malco), celebre DJ di una radio di New York, vizia i suoi quattro bambini da quando questi ultimi hanno perso la madre. Purtroppo, però, rimane disoccupato proprio mentre i ragazzi consegnano la loro lista di costosi regali natalizi. Per permettere a Rush di continuare a lavorare, la sua produttrice Roxy Richardson (Sonequa Martin-Green) e sua zia Jo (Darlene Love) decidono di aiutarlo ad acquistare un’altra stazione radiofonica, ma solo se la famiglia Williams riuscirà a ridimensionarsi velocemente accettando una vita più spartana. In questo film commovente, un padre amoroso si trova dunque a dover riallacciare i rapporti con i figli e aprire il suo cuore all’amore.

Klaus – I segreti del Natale

Jesper (la cui voce italiana è quella di Marco Mengoni) è il peggior allievo dell’accademia postale e pertanto viene assegnato a un’isola ricoperta di ghiaccio a nord del Circolo polare artico, dove i litigiosi abitanti si parlano molto di rado e si scrivono ancora meno. Jesper sta per gettare la spugna quando trova il sostegno dell’insegnante Alva e conosce Klaus (la cui voce italiana è quella di Francesco Pannofino), un misterioso falegname e giocattolaio che vive in una casetta piena di giocattoli fatti a mano. La loro improbabile amicizia riporterà l’allegria sull’isola, e con essa vicini generosi, tradizioni piene di magia e calze appese con cura vicino al caminetto. Klaus – I segreti del Natale è stato candidato agli Oscar come miglior film d’animazione.

David e gli elfi

Albert, un elfo disilluso e stanco per il troppo lavoro, scappa nel mondo reale dove cerca di vivere la magia del Natale con l’aiuto di David, un bambino con il quale fa amicizia. David e gli elfi, un film di produzione polacca, è uno dei migliori titoli di Natale che si possono trovare nel catalogo di Netflix. Distribuito sulla piattaforma nel 2021, in esso si propone sì una classica atmosfera natalizia, caratterizzata però da elementi comici molto originali, cosa che ne fa un prodotto per famiglie particolarmente valido e imprevedibile.

Scrooge – Canto di Natale

Un altro film d’animazione dedicato al Natale è Scrooge – Canto di Natale. La storia si svolge alla vigilia di Natale, quando l’avaro uomo d’affari Ebenezer Scrooge (doppiato in originale da Luke Evans) riceve visita dallo spirito del suo vecchio socio, Jacob Marley, e degli spiriti del Natale passato (la cui voce originale è quella della premio Oscar Olivia Colman), presente e futuro. Il film è un nuovo adattamento cinematografico del celebre romanzo Canto di Natale di Charles Dickens.

Jingle Jangle – Un’avventura natalizia

Nella città gloriosamente vibrante di Cobbleton, le fantasiose invenzioni del leggendario produttore di giocattoli Jeronicus Jangle (Forest Whitaker) esplodono di fantasia e meraviglia. Ma quando il suo fidato apprendista (Keegan-Michael Key) ruba la sua creazione più preziosa, tocca alla nipote (Madalen Mills), altrettanto brillante e inventiva, e a un’invenzione dimenticata da tempo, guarire le vecchie ferite e risvegliare la magia che c’è dentro. In assoluto uno dei più apprezzati film di Natale presenti su Netflix, vincitore di numerosi premi in tutto il mondo. Jingle Jangle – Un’avventura natalizia offre divertimento e tante emozioni per grandi e piccoli.

La famiglia Claus

In La famiglia Claus il protagonista è il giovane Jules, il quale detesta le festività natalizie. Quando però suo nonno si ammala, egli scopre che l’anziano è in realtà il vero Babbo Natale. Jules scoprirà allora la vera natura della sua famiglia e capirà di essere l’unico in grado di sostituirsi al nonno e salvare il natale. Film di produzione olandese, La famiglia Claus è divenuto uno dei titoli natalizie più apprezzati di sempre sulla piattaforma, tanto da aver portato Netflix a dar vita a due sequel, intitolati semplicemente La famiglia Claus 2 e La famiglia Claus 3.

Film di Natale italiani su Netflix

Chi ha incastrato Babbo Natale?

La Fastway, l’azienda di consegne online più potente del mondo, domina il mercato per tutto l’anno tranne a Natale. Per far fallire Babbo Natale, assoldano il capo dei suoi elfi, convincendolo ad infiltrare nella sua fabbrica un nuovo manager: Genny Catalano, un volgare truffatore che vive di espedienti coadiuvato da Checco, un piccolo scugnizzo di 8 anni. L’arrivo della coppia al Polo Nord darà vita ad una serie di guai ma alla fine, complice l’improbabile contaminazione reciproca che nasce tra Genny e Babbo Natale e l’inaspettato aiuto della Befana, la magia natalizia riuscirà a trionfare?

10 giorni con Babbo Natale

Dopo il successo di 10 giorni senza mamma, Alessandro Genovesi realizza un sequel natalizio dal titolo 10 giorni con Babbo Natale, proponendo nuove avventure con il medesimo cast del precedente, più qualche gradita aggiunta. Spicca in particolare Diego Abatantuono nei panni di Babbo Natale, chiamato a trascorrere del tempo con la famiglia capitanata da Fabio De Luigi e Ludovica Lodovini. Anche in questo caso non mancheranno gli incidenti di percorso, ma la famiglia saprà come destregiarsi tra le varie difficoltà.

Natale a 5 stelle

Protagonisti del film Natale a 5 stelle sono Massimo Ghini, Ricky Memphis, e Martina Stella, a cui si affiancano in ruoli minori Biagio Izzo, Massimo Ciavarro, Andrea Osvart, e Paola Minaccioni, tutti chiamati a dar vita a personaggi che gravitano nel Grand Hotel della capitale ungherese, dove si trova il Primo Ministro in visita ufficiale nel paese. Scritto da Enrico Vanzina, il film è una sorta di cinepanettone nel quale confluiscono tante gag ma anche una forte satira sociale.

Natale a tutti i costi

Natale a tutti i costi è la commedia natalizia con Christian De Sica e Angela Finocchiaro il tema centrale è la famiglia. Più nello specifico il viaggio di questo film attraversa le diverse tappe che compongono il tema della separazione dal nido familiare, le conseguenze e anche gli sbagli di determinate azioni. Quando infatti i due figli decidono di lasciare la casa dei genitori per passare il Natale altrove, la madre farà di tutto per evitare questo vuoto, escogitando dei piani per far sì che i figli rimangano con loro. Ne seguono naturalmente imprevisti e gag comiche a non finire, per un titolo italiano punta però sempre a far riflettere sul valore del nucleo famigliare.

Parenti serpenti

In Parenti serpenti, come ogni anno, la famiglia intera si riunisce per le festività di Natale; un sorprendente annuncio, però, prende tutti alla sprovvista, e rischia di rompere i delicati equilibri che regolano i rapporti di questo nucleo familiare allargato. I due anziani genitori, infatti, vorrebbero andare a vicere con uno dei figli. Diretto dal grande Mario Monicelli, Parenti serpenti è un’opera che, già dal titolo, svela la propria intenzione di raffigurare un gruppo famigliare e il modo in cui esso possa rivelarsi diviso tra atroci differenze, insanabili anche in un momento che dovrebbe essere di pace come il Natale.

Film di Natale nuovi (2024) su Netflix

Our Little Secret

In un classico scenario da “incontro con i genitori” con una svolta, Our Little Secret segue il personaggio di Lindsay Lohan nel suo primo viaggio a casa della famiglia del suo fidanzato per le vacanze, solo per scoprire che il suo ex (Ian Harding) è lì con la sorella del suo ragazzo. Il film è pieno di imbarazzanti malintesi e di simpatici scherzi familiari che ci si aspetta da una commedia romantica, ma c’è anche un ricco nucleo emotivo. Lohan e Harding trasudano chimica mentre i loro personaggi cercano di nascondere il loro passato e di riscoprire l’amore perduto.

That Christmas

Tratto dalla piacevole trilogia di libri per bambini del noto pluripremiato sceneggiatore e regista Richard Curtis (Quattro matrimoni e un funerale, Notting Hill, Love Actually – L’amore davvero), That Christmas narra una serie di storie intrecciate sulla famiglia e gli amici, sull’amore e la solitudine, e su un grande errore di Babbo Natale, senza dimenticare una quantità enorme di tacchini. Questa commedia commovente di Locksmith Animation segna sia il debutto nell’animazione di Curtis, che si occupa della sceneggiatura e della produzione esecutiva del film, sia quello alla regia dell’illustre veterano dell’animazione Simon Otto (Love, Death & Robots, Dragon Trainer)

Era solo un messaggio prima di Natale

Addie, chiropratica di New York, riceve per sbaglio un messaggio da Nana, un’anziana signora del Vermont. Questo malinteso diventa l’inizio di una grande amicizia, che spinge Addie a passare le festività natalizie nel pittoresco paese di Nana. Durante il soggiorno, Addie incontra James, il figlio di Nana, un medico itinerante. Con il passare degli anni e delle festività trascorse insieme, tra Addie e James nasce un sentimento speciale.

Hot Frosty – Una magia di Natale

Hot Frosty – Una magia di Natale ha come protagonista Lacey Chabert nei panni di una vedova che si imbatte nei muscoli scolpiti di Dustin Milligan, che porta il suo fascino caratteristico e il suo stile da simpatico ingenuo in questo pupazzo che prende vita. Il solito tropo di una piccola città che viene messa sottosopra da una figura magica che ricorda loro lo spirito delle vacanze è presente, ma l’atmosfera di questo film è un po’ più camp, quasi al limite della parodia. Questo è un bene, comunque, perché riporta la commedia nel genere romantico, fornendo un film divertente per ridere e con le feste di Natale.

Sorella di Neve

Sorella di neve ruota attorno a Julian, un bambino che non sente più la magia delle feste a causa di un grave lutto familiare. Con la Vigilia di Natale di nuovo in arrivo, l’incontro con Hedwig, allegra e spensierata, donerà però a Julian una nuova speranza. Ci sono però alcuni misteri che volteggiano intorno alla loro amicizia e riguardano soprattutto la bizzarra casa in cui vive la piccola Hedwig e un uomo anziano molto sospetto, descritto come “enigmatico” e “sempre in agguato”.

The Merry Gentleman

Ashley viene licenziata da The Jinglebells a Broadway. Delusa, torna a casa dei genitori per Natale. Una volta lì, si rende conto che il club dei suoi genitori è in difficoltà e che i debiti minacciano di costringerli a chiudere. Determinata a salvare il locale, Ashley passa all’azione. Ispirata dal lavoro dell’ex fidanzato della sorella, le viene l’idea di organizzare uno spettacolo di danza maschile incentrato su routine sexy. Recluta talenti locali, tra cui Luke, il falegname che spesso aiuta nelle riparazioni del locale.

Film di Natale del 2023 su Netflix

Best. Christmas. Ever!

Il film, diretto da Mary Lambert ha per protagonista una donna di nome Charlotte, che quando per uno scherzo del destino vede riunirsi per Natale la sua famiglia con quella d’amica apparentemente perfetta Jackie, cercherà di dimostrare che la vita di quest’ultima non è come sembrerebbe essere. Best. Christmas. Ever! è una brillante commedia caratterizzata dalla presenza di attori come Heather Graham (Terapia d’urto, Una notte da leoni) e Jason Biggs (American Pie, La ragazza del mio migliore amico), affermandosi come un titolo interamente votato alla risata con quel tocco di spirito natalizio che non guasta mai.

Troppo cattivi – Un Natale troppo cattivo

Troppo cattivi – Un Natale troppo cattivo è invece uno speciale televisivo in streaming di mezz’ora a tema natalizio realizzato in computer grafica e basato sul film del 2022 Troppo cattivi, a sua volta basato sull’omonima serie di fumetti. Lo special funge anche da prequel del film originale e vede il gruppo di personaggi già conosciuto cercare di portare lo spirito natalizio in città, così da poter poi mettere a segno il loro tradizionale Gran Furto Natalizio. Questo episodio speciale è dunque fonte di divertimento ed è una gradita espansione a quanto già visto con il lungometraggio dello scorso anno.

Il Natale più dolce di sempre

In Il Natale più dolce di sempre la protagonista, proprietaria di un azienda di dolciumi da sempre appartenente alla sua famiglia, apprende con fastidio l’ingresso di una sua vecchia cotta del liceo come socio. Ha così inizio una difficile convivenza che però, con l’avvicinarsi del Natale, porterà i due a conoscersi meglie e, forse, a rivalutare il giudizio che hanno l’uno dell’altra. Il film, dunque, da poco uscito su Netflix, è un perfetto esempio di film natalizio romantico con cui riflettere sui rapporti che si hanno nella vita di tutti i giorni.

Family Switch

Altra pellicola di Natale nel catalogo di Netflix è Family switch, una divertente commedia Diretta da McG in cui si analizzano i problemi familiari dei Walker, i quali precipitano nel caos pochi giorni prima di Natale, quando un raro evento cosmico fa sì che i genitori si scambino i corpi con i figli adolescenti. Nel cast ritroviamo figure già note nel panorama cinematografico americano, specialmente nel genere comico: l’attrice Jennifer Garner qui interpreta Jess Walker, la madre, mentre Ed Helms è il padre Bill.

Come sempre a Natale

Come sempre a Natale è una commedia romantica diretta da Petter Holmsen in cui si racconta la storia di Thea e Jashan, due fidanzati che si ritrovano loro malgrado a vivere il Natale più caotico della loro vita. Per festeggiare il loro fidanzamento, Thea invita infatti Jashan a casa sua nel suo piccolo paese di campagna in Norvegia. Ma le radici indiane di lui e le tradizioni norvegesi della famiglia di lei trasformeranno il tutto in uno scontro di culture destinato a creare caos. Quello che doveva essere per tutti un Natale come al solito si trasformerà in un periodo festivo tanto tumultuoso quanto commovente.