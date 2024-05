Spider-Man 4: si dice che i Marvel Studios stiano puntando il regista di Godzilla x Kong

All’inizio della settimana abbiamo appreso che Adam Wingard non dirigerà più il sequel di Godzilla x Kong: The New Empire. In precedenza ha diretto Godzilla vs. Kong, ma si è fatto le ossa con film d’azione minori come You’re Next e The Guest.

Oggi, lo scooper @MyTimeToShineH ci informa che Wingard è in corsa per dirigere Spider-Man 4 per i Marvel Studios e la Sony Pictures.

La sua potenziale assunzione dividerebbe quasi certamente le opinioni, anche se vale la pena notare che Wingard ha attualmente in programma di dirigere un nuovo thriller d’azione, Onslaught, che si sta preparando per le riprese autunnali. Questo fatto lo esclude probabilmente dalla corsa.

Il regista sembra anche molto più interessato a portare finalmente i Thundercats sul grande schermo. “Io e Simon [Barrett] stiamo ancora lavorando attivamente alla sceneggiatura“, ha dichiarato all’inizio dell’anno. “Abbiamo terminato l’ultima stesura praticamente proprio quando stavo entrando in produzione con [Godzilla x Kong] e abbiamo dovuto accantonare tutto. [Ma ora ci stiamo lavorando attivamente“.

“Quindi, se questo significhi che sarà la prossima cosa che farò o [no], non ne sono sicuro. Ma è sicuramente una delle principali priorità che ho in questo momento in termini di lavoro su una sceneggiatura“.

Qual è lo stato di produzione di Spider-Man 4?

Vedremo cosa succederà, ma Spider-Man 4 sembra essere una priorità per la Sony Pictures. Si dice che Venom farà la sua apparizione, mentre una recente indiscrezione sostiene che anche un personaggio inaspettato tornerà nel film.

“La risposta semplice è che vorrò sempre fare film su Spider-Man“, ha detto Tom Holland a proposito della situazione di Spider-Man 4. “Devo la mia vita e la mia carriera a Spider-Man. Quindi la risposta semplice è sì. Vorrà sempre fare di più“.

“Abbiamo i migliori del settore che lavorano per qualsiasi storia. Ma finché non l’avremo risolta, abbiamo un’eredità da proteggere”, ha spiegato l’attore. “Il terzo film è stato così speciale in tanti modi che dobbiamo assicurarci di fare la cosa giusta“.

“È la prima volta in questo processo che faccio parte dei creativi così presto. È un processo in cui osservo e imparo. È una fase molto divertente per me“, ha aggiunto. “Come ho detto, tutti vogliono che accada. Ma vogliamo essere sicuri di non esagerare con le stesse cose“.

Per quanto riguarda chi potrebbe dirigere Spider-Man 4, sono molti i nomi che circolano in rete. Tra questi, Justin Lin, Drew Goddard, Adil El Arbi e Bilall Fallah. Ora possiamo aggiungere provvisoriamente il nome di Wingard alla lista.

Oltre a Tom Holland, Zendaya dovrebbe riprendere il suo ruolo di MJ. Si vocifera che Sydney Sweeney possa interpretare Black Cat, mentre Scorpion e persino gli Spider-Slayers sono stati presi in considerazione come cattivi di Spider-Man 4. Al momento, il ruolo di The Kingpin sembra essere certo, se si crede agli scoop dei social media.

Per quanto riguarda i dettagli della trama, di recente si è parlato della possibilità che Peter Parker indossi la tuta aliena introdotta per la prima volta alla fine di Spider-Man: No Way Home e che Venom appaia in qualche veste. Come sempre, restate sintonizzati per gli aggiornamenti su Spider-Man 4 non appena li avremo.