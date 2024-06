Terry Gilliam a caccia di animatori ad Annecy per il suo nuovo film

In occasione del Festival Internazionale del Film d’Animazione di Annecy, Terry Gilliam è stato insignito del Cristal award onorario e ha tenuto una masterclass sui suoi lavori di animazione.

“Sapete quanto tempo mi ci è voluto per ottenere questo fottuto premio… Finalmente mi hanno fatto entrare… penso che sappiano che potrei non essere presente l’anno prossimo”, ha scherzato il regista mentre riceveva il trofeo. Il festival francese dell’animazione, che si svolgerà dal 9 al 14 giugno, accoglierà quest’anno quasi 16.000 professionisti dell’animazione, molti dei quali alla ricerca della loro prossima commissione.

Terry Gilliam ha suscitato un applauso da parte del giovane pubblico stipato nel teatro da 1.000 posti del complesso culturale Bonlieu di Annecy per la masterclass, quando ha rivelato che, a parte il premio onorario, la ragione principale per cui era al festival era quella di scovare talenti per il suo prossimo film.

“Sto cercando un ragazzo o una ragazza, un uomo o una donna, qualunque sia la parola corretta, o adulto o ‘adulta’… Ho incontrato proprio ieri sera delle persone molto interessanti. Sto cercando di fare qualcosa che non è il mio stile di animazione… in parte è in stop motion, in parte sarà digitale… Annecy ha alcuni dei più grandi animatori del pianeta, quindi sono qui solo per incontrare persone”.

Il film in questione è la commedia biblica The Carnival at the End of Days, che Gilliam intende girare il prossimo gennaio con Johnny Depp, Jeff Bridges, Adam Driver e Jason Momoa nel cast, secondo nuovi dettagli rivelati dal regista nel corso di un’intervista con la rivista francese Premiere la settimana scorsa.

Depp, già apparso in Paura e delirio a Las Vegas (1998) e Parnassus – L’uomo che voleva ingannare il diavolo (2009), interpreterà Satana, che in un’inversione di ruoli, si ritrova a cercare di salvare l’umanità di fronte a un minaccioso Dio punitivo interpretato da Jeff Bridges. Interrogato durante la masterclass sui suoi prossimi progetti, Gilliam ha riconfermato che il film è in lavorazione: “A quanto pare ho letto sulla rivista Premiere, che credo sia una rivista francese, che sto facendo un film con Johnny Depp, Jeff Bridges e Adam Driver… Tornerò l’anno prossimo e vedremo se ho mentito o no“.