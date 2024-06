Johnny Depp interpreterà Satana nel film di Terry Gilliam The Carnival at the End of Days

Johnny Depp interpreterà Satana accanto a Jeff Bridges nel ruolo di Dio nella commedia biblica di Terry Gilliam dal titolo The Carnival at the End of Days, le cui riprese inizieranno a gennaio 2025. Nel film, stando a quanto riportato dal The Guardian, il diavolo di Depp cercherà di salvare l’umanità. Gilliam aveva già precedentemente proposto pubblicamente Depp per tale ruolo, descrivendo il film durante la sua partecipazione al Red Sea film festival di dicembre come: “Dio spazza via l’umanità e l’unico personaggio che vuole salvarla è Satana, e Johnny Depp interpreta Satana”.

In un’intervista rilasciata a Premiere, che coincide con l’apparizione di Gilliam al festival del cinema d’animazione di Annecy, dove gli verrà conferito un premio Cristal onorario alla carriera, Gilliam ha anche menzionato che il cast comprenderà anche Adam Driver (con il quale ha già collaborato per L’uomo che uccide Don Chisciotte) e Jason Momoa. A proposito del ruolo di Jeff Bridges come Dio, invece, Gilliam ha detto: “Non sarà il Dio a cui siamo abituati. Nel film, Dio è la natura. Ma una natura che può parlarti.

“Avrò bisogno di animazione per darle vita, perché nella scena con Dio ci sono almeno 15 animali. E sarà complicato, perché deve essere realistico e sarà molto costoso“, ha poi aggiunto il regista, che ha poi chiarito di essere ancora al lavoro per “determinare esattamente quando e dove sarà girato”, ma come già riportato le riprese sono per or attualmente previste per il gennaio 2025. Come noto, Gilliam è ormai abituato ad avere problemi produttivi con i suoi progetti, sempre molto ambiziosi e rischiosi. Sembra berò che questo The Carnival at the End of Days abbia per ora le carte in regola per concretizzarsi.

Dove vedremo prossimamente Johnny Depp?

Dopo l’azione legale per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard e contro il giornale Sun, Depp ha interpretato il ruolo di Luigi XV nel film drammatico francese Jeanne du Barry – La favorita del re, diretto e interpretato da Maïwenn. Da poco, invece, ha concluso le riprese del suo nuovo film da regista, una biografia del celebre pittore italiano Amedeo Modigliani con Riccardo Scamarcio, Luisa Ranieri e Al Pacino nel cast. Al momento, quello nel nuovo film di Gilliam sembra essere l’unico ruolo confermato come attore per Johnny Depp, che certamente non mancherà però di inserirsi anche in altri progetti in futuro.

