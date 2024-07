The Crow: il regista descrive il film come un “frammentato film indipendente”

Il primo trailer del reboot de The Crow – Il Corvo della Lionsgate non ha esattamente ispirato fiducia tra i fan dell’amato adattamento degli anni ’90 con protagonista il defunto Brandon Lee, ma il regista Rupert Sanders è fermamente convinto che il suo film sia ben lungi dall’essere semplicemente un altro “remake di Hollywood”, nonostante i suoi 50 milioni di dollari di budget e il sostegno di uno studio importante.

“Non ha proprio niente a che fare con Hollywood in questo film”, dice il regista a Empire. “È un film indipendente molto frammentario.” Sanders ha continuato sottolineando che evitare le solite trappole da blockbuster è il modo in cui sono riusciti a “rimanere vicini al centro, all’oscurità e alla violenza che sono nella graphic novel. L’unica ragione per cui abbiamo potuto farlo è perché non è un film in studio.”

Potrebbe anche essere così, ma questo non dissipa le preoccupazioni dei fan, dal momento che molti di loro contestavano il fatto che il film sembra aver abbandonato l’estetica goth/grunge del film di Alex Proyas in favore di altre strade.

Intanto su Empire arriva un’altra immagine ufficiale dal film che mostra Bill Skarsgård nel panni di Eric.

The Crow – Il Corvo – il film

Bill Skarsgård (IT, John Wick 4) è The Crow – Il Corvo, il leggendario e iconico personaggio della graphic novel di James O’Barr, rivisitato in questa nuova versione cinematografica diretta da Rupert Sanders. Eric Draven (Skarsgård) e Shelly Webster (FKA twigs), legati da un amore profondo, vengono brutalmente uccisi, da una banda di criminali. Di fronte alla possibilità di salvare Shelly, il suo unico vero amore, sacrificando se stesso, Eric intraprende una vendetta feroce e senza pietà contro i loro assassini, viaggiando attraverso il mondo dei vivi e dei morti determinato a rimettere a posto le cose. The Crow – Il Corvo è in arrivo prossimamente solo al cinema.

Il Corvo è stato prima un successo di critica e di botteghino, poi un classico di culto. Il mondo cupamente surreale, girato interamente sul set, crea una distopia di realtà alternativa in cui qualsiasi cosa, persino un uomo resuscitato da un corvo, si vendica della banda che ha ucciso lui e la sua fidanzata. Ma ciò che veramente equilibra il film è il torrente di emozioni – in particolare il dolore e la perdita – che scorre sotto di esso. L’interpretazione di Lee è fisica e viscerale; il film lo avrebbe reso una star. Invece, quando Draven viene ucciso con un colpo di pistola, rabbrividiamo per la consapevolezza di quanto la morte del personaggio imiti quella dell’attore. Nonostante il successo del film, nessuno dei tre sequel o dell’adattamento televisivo ha catturato il carisma di Lee o la bellezza oscura e il dolore del film del 1994. I produttori hanno cercato di far decollare un reboot del Corvo per anni, con diversi attori che si sono avvicendati nel ruolo di protagonista. Ora sembra che ci stiano finalmente riuscendo. Ecco cosa sappiamo finora sul nuovo film del Corvo.