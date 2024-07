Ridley Scott su Blade Runner 2049: “Era dannatamente troppo lungo.”

Alien e Blade Runner hanno entrambi generato sequel, ma il regista Sir Ridley Scott non era dietro la macchina da presa per queste nuove iterazioni. James Cameron ha diretto l’ormai classico Aliens, e David Fincher si è occupato del mal accolto, ma ancora ricordato con affetto, Alien 3.

Per quanto riguarda Blade Runner, il regista di Dune Denis Villeneuve si è occupato di Blade Runner 2049, un film che si è rivelato un degno seguito dell’innovativo originale di Scott del 1982.

Parlando con Vanity Fair de Il Gladiatore II, Ridley Scott ha confermato che non gli è mai stato chiesto di dirigere i sequel di nessuno dei film, né gli è stato detto del loro sviluppo mentre era in corso. Lo dà la colpa al fatto di essere un regista relativamente nuovo e di avere poco interesse a fare seguiti in quel momento.

“Ero lento al cancelletto di partenza”, ammette Scott. “Voglio dire, avrei dovuto fare i seguiti di ‘Alien’ e di ‘Blade Runner.’ Si cambia nel corso degli anni. A quel tempo, non volevo riviverlo di nuovo, quindi Jim Cameron è arrivato – e poi David Fincher – in “Alien”.

“Sono autore di due franchise. La maggior parte dei registi di Hollywood – certamente, diciamo, al mio livello – non lasciano andare queste cose. Ma ho fatto ‘Alien’ come secondo film, quindi non avevo molto scelta”, spiega. “E ‘Blade Runner’ è stato il mio terzo film. Quindi, non avevo scelta perché avevo dei partner molto difficili.” “Era una specie di ‘Benvenuti a Hollywood.’ Non mi è mai stato detto o chiesto [sui sequel]. Puoi immaginare che non fossi felice.”

Ridley Scott ha precedentemente affermato di pentirsi di non aver diretto Blade Runner 2049; tuttavia, sarà il produttore esecutivo della prossima serie TV Blade Runner 2099, cosa che forse gli darà un controllo molto più creativo nel processo (resta da vedere se ha intenzione di riconciliare le decisioni creative di Villeneuve).

Si ritiene inoltre che il regista abbia dato il suo sigillo di approvazione al prossimo Alien: Romulus di Fede Alvarez, anche se il suo coinvolgimento con quel franchise (e lo spin-off televisivo di Noah Hawley) è probabilmente minimo.

Comprensibilmente, Scott era ansioso di occuparsi de Il Gladiatore II ma è riuscito a proseguire il franchise di Alien, negli anni, con altri due film: Prometheus e Alien: Covenant che però hanno ricevuto un’accoglienza mista e hanno faticato al botteghino.

“Non avrei dovuto prendere quella decisione [di dimettermi]. Ma dovevo farlo. Avrei dovuto fare Blade Runner 2”, ha detto Scott l’anno scorso. “Devo stare attento a quello che dico. Era dannatamente troppo lungo. Fanculo! E la maggior parte della sceneggiatura è mia.”

Il Gladiatore II arriverà nelle sale il 15 novembre a livello internazionale e il 22 novembre in Nord America.