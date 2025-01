The Strangers: la vera storia dietro al film con Liv Tyler

Quello dell’home invasion è un sottogenere del thriller particolarmente apprezzato al cinema, anche se sempre profondamente disturbante, in quanto fa leva su paure proprie di ogni essere umano. Film come Panic Room, Funny Games, La notte del giudizio o il particolare Man in the Dark sono alcuni tra gli esempi più noti di questa tipologia di storie, che pongono i personaggi dinanzi all’invasione dei propri spazi privati, costringendoli dunque a tirar fuori tutte le proprie fragilità. Un altro titolo appartenente a questa tipologia, che suscitò molto rumore al momento della sua uscita, è The Strangers (qui la recensione), diretto nel 2008 da Bryan Bertino.

Grande amante degli horror e dei thriller, Bertino ha raccontato di essere stato fortemente ispirato dai film di questi due generi usciti nel corso degli anni Settanta. Il suo obiettivo, con la propria storia, era quella di rifarsi alle opere di quel contesto storico per attuarle al mondo contemporaneo, ponendo gli spettatori dalla parte delle vittime e facendo provar loro le stesse paure. Per riuscire in ciò, il film è stato girato interamente con telecamere portatili o videocamere fisse, così da restituire una certa vicinanza ai personaggi e ulteriore senso di realismo.

Powered by

Del film è poi stato realizzato un sequel, nel 2018, dal titolo The Strangers 2: Prey at Night, il quale però non riprende i personaggi del primo film ma si limita a riproporre una medesima storia con nuovi protagonisti. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla vera storia a cui si ispira. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di The Strangers

Protagonisti sono Kristen e James, coppia di fidanzati che, dopo aver festeggiato il matrimonio del loro amico Mike, decidono sulla via del ritorno, di fermarsi a passare la notte nella baita estiva della famiglia di lui. Quella notte è un momento delicato per la loro relazione: lui le ha chiesto di sposarlo e lei ha tristemente rifiutato. Si crea così una tensione tra i due, che iniziano ad evitarsi girando per la casa, ma cercando anche di riavvicinarsi. Verso le quattro del mattino, però, una misteriosa ragazza bussa alla porta chiedendo di una certa Tamara, ma in quella casa non c’è nessuno che si chiama così.

La donna va via, ma quello strano evento sarà l’inizio di un incubo. James esce alla ricerca di sigarette, ma la baita è molto isolata e ci mette un bel po’ di tempo a tornare. Kristen rimane sola e si accorge di strani avvenimenti: tre figure con indosso inquietanti maschere tentano infatti di entrare in casa. Terrorizzata, la donna cerca di nascondersi dove può e quando finalmente torna James e tentano di scappare, si ritroveranno vittime di un gioco perverso con dei killer disturbati mentalmente, il cui scopo è torturarli psicologicamente.

Il cast del film

Ad interpretare Kristen vi è l’attrice Liv Tyler, fortemente voluta dal regista e che accettò di partecipare dopo essere rimasta molto colpita dalla sceneggiatura. L’attore Scott Speedman, rimasto altrettanto impressionato dalla sceneggiatura, recita invece nei panni di James. Per il casting dei tre intrusi mascherati, Bertino ha scelto la modella australiana Gemma Ward per la parte di Dollface, poiché aveva l’esatto “look” ricercato. L’Uomo Mascherato è invece interpretato da Kip Weeks, mentre la Pin-up Girl è interpretata da Laura Margolis. In tre, in ultima analisi, vennero scelti per la loro capacità di trasmettere la natura dei loro personaggi nonostante siano sempre mascherati.

La vera storia dietro il film

Come precedentemente accennato, il film è liberamente ispirato ad eventi realmente avvenuti, che hanno avuto come testimone proprio lo stesso Bertino. Quando era piccolo, infatti, egli viveva in una casa in una strada in mezzo al nulla. Una notte, mentre i genitori erano fuori, qualcuno bussò alla porta principale e la sorellina di Bertino rispose. Alla porta c’erano alcune persone che chiedevano di qualcuno che però non viveva lì. In seguito si è scoperto che queste persone bussavano alle porte della zona e, se nessuno era a casa, irrompevano nelle case.

Secondo molti, ad aver ispirato il regista nella scrittura della storia, però, sembra essere stato anche un caso di cronaca nera risalente al 1981, quando in una località turistica nel nord della California si compì il cosiddetto “The Keddie Murders“, un quadruplo omicidio tuttora irrisolto. Vittime di questo sono stati Glenna Susan Sharp, i figli John e Tina e Dana Wingate, amico di John. A ritrovare i cadaveri è stata la secondogenita di Glenna, Sheila, la quale tornata a casa dopo una notte fuori si trovò di fronte alla scena del crimine.

Le autopsie determinarono che le vittime erano morte per ferite da coltello e traumi da corpo contundente. Lunghe indagini non hanno però portato a nessuna soluzione e ancora oggi il caso rimane irrisolto. Allo stesso tempo, il film è una reinterpretazione di quanto avvenuto la notte tra l’8 e il 9 agosto 1969 all’attrice Sharon Tate e a quanti erano con lei nella sua casa quella notte. Come noto, membri della famiglia Manson si introdussero nell’abitazione, torturando e uccidendo tutti i presenti. Bertino, infatti, ha affermato di aver letto il libro Helter Skelter, che parla di tale evento, per prepararsi al film.

Il nuovo sequel: The Strangers: Capitolo 1

Come anticipato, djel film è poi stato realizzato un sequel, nel 2018, dal titolo The Strangers 2: Prey at Night, il quale però non riprende i personaggi del primo film ma si limita a riproporre una medesima storia con nuovi protagonisti. Nel 2024 è invece uscito un nuovo film legato a questo stesso franchise. Si tratta di The Strangers: Capitolo 1, primo capitolo di una trilogia di film, che fungerà da sequel standalone della pellicola originale. Per il 2025 è ora atteso The Strangers: Capitolo 2, mentre non si hanno ancora notizie riguardo il terzo film. Riproponendo dinamiche simili a quelle del The Strangers del 2008, i nuovi film si propongono di offrire un maggior approfondimento su questo mondo narrativo.

LEGGI ANCHE: The Strangers: Capitolo 1 è un prequel, un remake o un reboot?

Il trailer di The Stranger e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di The Strangers grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 23 gennaio alle ore 21:15 sul canale Italia 2.