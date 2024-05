The Witcher: la controfigura di Liam Hemsworth veste i panni di Geralt in una nuova foto dal set della quarta stagione

Una nuova foto dal set della quarta stagione di The Witcher è stata condivisa online, dandoci una prima occhiata al costume che Liam Hemsworth indosserà come Geralt di Rivia quando prenderà il posto di Henry Cavill...

La recente terza stagione di The Witcher è stata l’ultima per Henry Cavill: l’attore di Man of Steel ha infatti annunciato la sua decisione di separarsi dall’adattamento di Netflix dei romanzi fantasy più venduti nel 2022.

Liam Hemsworth (The Hunger Games) vestirà i panni di Geralt di Rivia a partire dalla quarta stagione e una nuova foto dal set della quarta stagione ci offre un primo sguardo al costume aggiornato che l’attore indosserà per il ruolo. Anche se l’immagine ci ha ingannato all’inizio, non si tratta di Liam Hemsworth in persona (anche se gli assomiglia parecchio), ma della sua controfigura Joel Adrian.

Nel corso di una recente intervista con Collider, la co-protagonista di The Witcher, Freya Allan ha dichiarato di essere impaziente di vedere cosa Hemsworth porterà nel ruolo, ma anche di essere preoccupata per il livello di reazioni dei fan che sicuramente riceverà.

“Non voglio parlare per lui, ma da quello che ho capito, sento che vuole davvero provare a portare il cuore. Si è allenato. Mi dispiace per lui, onestamente, perché, prima di tutto, quella base di fan può essere molto aggressiva, e non è una situazione ideale per assumere il ruolo di qualcun altro“.

“Ma sono davvero entusiasta di vedere cosa farà. Ed è un ragazzo davvero adorabile. Spero solo che la gente gli conceda un po’ di tempo, capite?“.

They dropped the ball hard with this look. It doesn’t look medieval at all. It looks like he’s about to fight Vampires at a club. pic.twitter.com/OfaX6CPscK — Partialmean8 (@partialmean8) May 9, 2024

La trama della quarta stagione di The Witcher – stagione 4

Dopo gli scioccanti eventi che hanno sconvolto il Continente alla fine della terza stagione, la nuova stagione vede Geralt, Yennefer e Ciri attraversare, separati, il Continente devastato dalla guerra con i suoi molti demoni. Se riusciranno ad accettare e guidare i gruppi di outsiders in cui si trovano, avranno una possibilità di sopravvivere al battesimo del fuoco e ritrovarsi ancora una volta.

Il cast di The Witcher – stagione 4

Liam Hemsworth (Geralt of Rivia), Anya Chalotra (Yennefer of Vengerberg), Freya Allan (Princess Cirilla of Cintra), Joey Batey (Jaskier), Laurence Fishburne (Regis) Eamon Farren (Cahir), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mimî M Khayisa (Fringilla), Cassie Clare (Philippa), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Meng’er Zhang (Milva), Graham McTavish (Dijkstra), Royce Pierreson (Istredd), Mecia Simson (Francesca), Sharlto Copley (Leo Bonhart), Danny Woodburn (Zoltan), Jeremy Crawford (Yarpen), Bart Edwards (Emhyr), Hugh Skinner (Radovid), James Purefoy (Skellen), Christelle Elwin (Mistle), Fabian McCallum (Kayleigh), Juliette Alexandra (Reef), Ben Radcliffe (Giselher), Connor Crawford (Asse), Aggy K. Adams (Iskra), Linden Porco (Percival Schuttenbach), Therica Wilson-Read (Sabrina), Rochelle Rose (Margarita), Safiyya Ingar (Keira)