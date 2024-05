Thunderbolts*: una foto sul set rivela il primo sguardo al nuovo look di Sebastian Stan come Bucky

Thunderbolts* rimane uno dei film in uscita più misteriosi e intriganti dei Marvel Studios, e questo asterisco non fa che aumentare l’attesa per un progetto che molti ritengono essere segretamente Dark Avengers.

Forse ci sono un po’ troppi eroi nella squadra perché ciò accada (almeno per ora), e al momento il progetto assomiglia molto a un sequel di Vedova Nera, Falcon e Soldato d’Inverno.

In quest’ultimo, Bucky Barnes è stato completamente liberato dalla programmazione del Soldato d’Inverno e ora sembra lavorare con la CIA come parte di questa squadra approvata dal governo. Si dice che il suo ruolo nei Thunderbolts* non sia massiccio, il che fa temere che la storia dell’eroe possa finire qui.

Staremo a vedere, ma oggi è emersa una nuova foto dal set che mostra l’aspetto rinnovato di Bucky. Non è vestito, ma indossa un abito tradizionale e sfoggia un pizzetto niente male. È sotto copertura o sta solo modificando il suo aspetto? Questo è ancora da vedere, anche se speriamo che altre foto del cast vengano presto diffuse online. Oh, e anche se quello alla sinistra di Sebastian Stan potrebbe sembrare Jeremy Renner, si tratta solo di un membro della troupe che ha una somiglianza notevole!

“Sono entusiasta“, ha detto Stan di Thunderbolts* a gennaio. “Tornerò praticamente tra un mese o poco più. Mi è mancato. È un cast fantastico. La media di battuta è così alta che è difficile ottenere sempre tutto subito. È sempre stata una grande esperienza. Con questo film in particolare, penso che ci siano molte cose buone“. Con grande disappunto di molti fan, Bucky non dovrebbe apparire in Captain America: Brave New World. Tuttavia, è possibile vederlo in Thunderbolts* nel post di Instagram qui sotto.

Durante il panel dei Marvel Studios al D23 2022, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha svelato il cast del prossimo film Thunderbolts*, che sarà una squadra composta principalmente da supercriminali e antieroi. Comprende la Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah Jon-Kamen), US Agent (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), Yelena Belova/Black Widow (Florence Pugh) e Il Soldato d’Inverno (Sebastian Stan). Secondo quanto appreso la contessa Valentina Allegra de Fontaine metterà insieme la squadra e potrebbe anche essere parzialmente responsabile della creazione di Sentry.

Harrison Ford – ammesso che sia ancora presente – sostituirà il defunto William Hurt nei panni di Thaddeus “Thunderbolt” Ross. Thunderbolts* è attualmente previsto nelle sale il 2 maggio 2025. Il film sarà diretto da Jake Schreier, la cui storia come regista non è estremamente ampia, avendo lavorato solo a Robot & Frank del 2012, Paper Towns del 2015 e alla versione filmata del 2021 di Chance the Rapper’s Magnificent Coloring World Tour.