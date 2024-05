Theo James si unisce a Aaron Taylor-Johnson nel heist movie Fuze

Dopo aver interpretato il ruolo di Eddie Horniman in The Gentlemen, Theo James ha trovato il suo prossimo ruolo. Secondo Variety, l’attore si è unito al cast di Fuze, il prossimo film diretto da David Mackenzie che seguirà una rapina che avrà luogo dopo un’evacuazione provocata da una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale trovata in un cantiere edile a Londra. Il ruolo che James interpreterà non è stato confermato, ma non è l’unico attore legato al film in uscita, le cui riprese inizieranno attualmente a luglio.

Aaron Taylor-Johnson si era già unito al cast di Fuze, mentre David Mackenzie si prepara affinché le telecamere inizino a girare il suo prossimo thriller sulla rapina. Taylor-Johnson è stato recentemente visto nel ruolo di Tom Ryder in The Fall Guy, dove il personaggio presentato come una star del cinema imprudente si è rivelato essere il principale antagonista della storia. Il prossimo grande progetto in cui vedremo l’attore sarà Kraven – Il Cacciatore, l’emozionante avventura che si svolgerà nello stesso universo di Venom e Madame Web. Proprio come per Theo James, il ruolo che Taylor-Johnson interpreterà in Fuze non è stato ancora rivelato.

Theo James ha raggiunto la popolarità dieci anni fa, quando ha interpretato Four in Divergent, un adattamento di un libro uscito nelle sale dopo che Twilight e The Hunger Games avevano dimostrato che i lettori erano molto disposti a vedere i loro personaggi preferiti fare il salto dalla pagina al il grande schermo. James è noto anche per aver interpretato Cameron Sullivan nella seconda stagione di The White Lotus, la pluripremiata serie della HBO.

Fuze sarà diretto da David Mackenzie. Il regista ha recentemente lavorato in Under the Banner of Heaven, una serie televisiva in cui Andrew Garfield interpreta un detective che inizia a perdere la sua fede religiosa quando nella sua città si verificano brutali omicidi. Prima di ciò, il regista ha ricevuto molti elogi per il suo lavoro in Hell or High Water, un film poliziesco in cui Chris Pine e Ben Foster interpretano due fratelli che compiono rapine in banca nel tentativo di salvare la fattoria della loro famiglia.