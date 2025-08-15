And Just Like That, spiegazione del finale: il significato della grande scelta romantica di Carrie

ATTENZIONE: seguono spoiler importanti per l’episodio 12 della terza stagione di And Just Like That, “Party of One“.

È ufficiale: l’epica saga di Carrie Bradshaw si è conclusa con il finale di serie di And Just Like That. In un annuncio a sorpresa del 1° agosto, lo showrunner Michael Patrick King ha annunciato che la terza stagione di And Just Like That sarebbe stata l’ultima, con un finale in due parti.

Nel dodicesimo e ultimo episodio della terza stagione, “Party of One“, Miranda vede la sua perfetta festa del Ringraziamento andare in fumo quando quasi tutti i personaggi principali di And Just Like That si tirano indietro. Anthony deve dire a Giuseppe cosa pensa del loro fidanzamento; Seema sta incontrando la famiglia di Adam e loro non festeggiano il Ringraziamento; Charlotte e LTW vogliono entrambe delle tranquille cene in famiglia dopo anni tumultuosi.

Rimane Carrie Bradshaw. Dopo che la storia d’amore di Carrie con Duncan è finita e il suo editor le chiede di dare al protagonista del suo romanzo un epilogo “felice” (ovvero in coppia), la nostra eroina si rende conto che vivere una vita solitaria potrebbe essere il suo lieto fine, dopotutto. La serie sequel di Sex and the City è stata decisamente divisiva, ma quel finale è favoloso e merita di essere approfondito.

Carrie Bradshaw non è sola: è per conto suo

“Party of One” è un titolo appropriato per il finale di serie di And Just Like That, con Carrie che inizia l’episodio andando a mangiare da sola in un ristorante con camerieri robot, solo per scoprire che un membro del personale (umano) le piazza un bambolotto di fronte per non costringerla a mangiare da sola. In altre parole, riecheggiando i sentimenti del suo editor secondo cui essere soli è tragico.

Questo è un concetto con cui Carrie si confronta da quasi 30 anni, da quando Sex and the City è andato in onda per la prima volta. La differenza fondamentale, come spiega Carrie a Charlotte, è che la trentenne Carrie pensava che sarebbe finita con un uomo, mentre la cinquantenne si sta rendendo conto che il suo finale potrebbe essere “solo io”.

È emozionante rendersi conto che le nostre vite potrebbero finire in modo completamente diverso da come le abbiamo immaginate, e Carrie ne è davvero commossa. Ma durante la terza stagione di And Just Like That, Carrie ha imparato, attraverso la sua relazione disfunzionale con Aidan, che l’amore romantico non è sempre sufficiente e che merita tutto, anche se è lei a darselo da sola.

Quindi, Carrie Bradshaw non è destinata a invecchiare con Big, a vivere in un palazzo di Gramercy con Aidan e i suoi figli o a diventare una coppia letteraria di successo con Duncan, ma da sola, non lo è. Se lo fosse, non passerebbe l’intero pomeriggio del Ringraziamento a consegnare torte a tutti i suoi amici. Carrie è il collante che tiene tutti insieme.

Ecco perché è significativo che sia l’unica del gruppo di amici di And Just Like That a partecipare alla disastrosa cena del Ringraziamento di Miranda. Carrie è cresciuta così tanto da quando era un’amica (talvolta) pessima in Sex and the City, perché anche se avesse avuto un uomo nella sua vita, sarebbe stata lì.

In effetti, l’unica lamentela di Carrie riguardo alla cena è il tentativo di Charlotte di farle conoscere Mark. Non è solo che Carrie non sia attratta da Mark, è che nel corso del suo epico viaggio iniziato con lei nel 1998, Carrie ha capito di essere veramente felice da sola.

Negli ultimi momenti di And Just Like That, vediamo Carrie non con un uomo o con le sue amiche, ma in un posto molto familiare: il suo portatile. È lì che riscrive l’epilogo per l’eroina del suo romanzo affinché rifletta il suo, e dove abbraccia il messaggio non solo di And Just Like That, ma anche di Sex and the City, secondo cui la relazione più favolosa di tutte è quella con se stessi.

La spiegazione della schifosa cena del Ringraziamento di Miranda

Dopo due stagioni di naufragi, Miranda sta finalmente vivendo la sua vita migliore nella terza stagione di And Just Like That, vivendo in un nuovo appartamento chic e godendosi una nuova brillante relazione con Joy, e vuole organizzare una grande festa del Ringraziamento per festeggiare. Purtroppo, il suo piano va letteralmente a rotoli.

Questa cena avrebbe dovuto rispecchiare la sontuosa serata che Carrie ha organizzato nel suo vecchio appartamento nel finale della seconda stagione di And Just Like That. Ma con tutte le cancellazioni, Miranda si è ritrovata con Carrie, Mark, Brady, la madre del bambino non ancora nato di Brady, Mia, e i due amici di Mia, Silvio ed Epcot – i suoi genitori erano dei “fantasmi Disney”.

Le cose vanno di male in peggio per questo eterogeneo gruppo, e i festeggiamenti serali si concludono con un tacchino crudo e l’intolleranza al formaggio, radicata da tempo, di Epcot che fa traboccare il water. È senza dubbio la scena più disgustosa dell’intera storia del franchise di Sex and the City.

Miranda è decisamente la vittima principale di And Just Like That. Ecco un avvocato un tempo tosto e la voce del pubblico di Sex and the City, ridotto a trame umilianti e orribili interessi amorosi, dal vilipeso Che Diaz a una suora appiccicosa. Ora, nel finale di And Just Like That, è a terra a pulire la cacca.

Non è una valutazione ingiusta. Ma Miranda ha dimostrato furtivamente la sua cattiveria per tutta la terza stagione di And Just Like That, dimostrando costantemente di essere ancora la più matura dei personaggi. Quelle che un tempo sarebbero state grandi litigi con Carrie sono ora discussioni tranquille. Mentre Steve si infuria con Brady per aver messo incinta Mia, Miranda mantiene la calma, anche quando dentro di sé sta impazzendo.

La serie ha finalmente dato a Miranda un interesse amoroso che merita in Joy. Hanno davvero una delle relazioni più sane in And Just Like That, e Miranda è capace di essere coraggiosamente onesta con Joy riguardo al suo alcolismo e di mollare tutto, inclusa la sua preziosa cena del Ringraziamento, per stare con Joy quando il suo cane ha un’emergenza.

La vita è una questione di prospettiva, ed è facile pensare che Miranda abbia avuto uno dei peggiori finali di And Just Like That. Ma non sta piangendo per il pavimento del suo bagno distrutto né sta diventando nonna del bambino del suo sfortunato ventenne. Invece, si gode una fetta di torta con l’amore della sua vita, e in cima al mondo. Ed è quello che la nostra Miranda merita.

Le donne di And Just Like That sono tutt’altro che spose che arrossiscono

Sarebbe un torto a Carrie Bradshaw e alle sue amiche se il finale di And Just Like That non includesse un evento glamour, e con la sua sfarzosa sfilata di abiti da sposa, di certo non delude. Carrie, Charlotte, Seema e LTW partecipano e, mentre ammirano gli splendidi abiti, discutono le loro opinioni sul matrimonio, un tema centrale in And Just Like That e Sex and the City.

Mentre Carrie confessa di essersi voluta sposare perché si sentiva “scelta”, alla fine presta più ascolto a Seema, che esprime le sue preoccupazioni sulla sua relazione con Adam. Nella scena precedente, Adam respinge con veemenza l’idea del matrimonio. Sua madre, uno spirito libero, a cui era molto legato, non si è mai sposata, e per lui è solo un pezzo di carta.

Questo turba Seema, che era cresciuta pensando che si sarebbe sposata, un sogno che ha portato con sé fino all’età adulta. Eppure, non è affranta dalla ferma posizione di Adam. Piuttosto, esamina chi è, quanta strada ha fatto e cosa ha con Adam. Il suo finale da favola con lui potrebbe sembrare diverso, ma è comunque un lieto fine. (È anche d’aiuto il fatto che Adam in seguito rassicuri Carrie – e noi – quanto sia impegnato con Seema.)

Mentre Seema esamina il futuro e Carrie il passato, Charlotte e LTW vivono il presente a volte poco romantico di matrimoni a lungo termine. LTW ha dovuto badare alle emozioni di Herbert per tutta la stagione, mettendosi in secondo piano per questo, mentre l’operazione alla prostata di Harry ha reso la sua vita sessuale e quella di Charlotte inesistente.

Entrambe le loro trame della terza stagione di And Just Like That, come quella di Miranda, sono state frustranti, soprattutto con Charlotte a volte ridotta a una caricatura. Ma la loro reciproca confessione che, sapendo cosa sanno del matrimonio, rifarebbero tutto da capo, è rivelatrice. In definitiva, And Just Like That non sapeva davvero cosa fare con loro perché sono così felici.

Il vero significato del finale di And Just Like That

Molti fan di Sex and the City hanno lamentato la nota amarognola del debutto di And Just Like That con la morte di Big, ma è appropriato che la serie sia iniziata con il dolore, perché il vero significato del suo finale è l’accettazione. Per essere chiari, questo non significa accettare meno di quanto si meriti – se così fosse, Carrie sarebbe ancora con Aidan. Significa accettare i colpi di scena della vita e celebrarne la bellezza.

Nel montaggio finale della serie, la ridicola macchina per il karaoke di Miranda fa un ritorno trionfale mentre Carrie, tornata dal Ringraziamento, mette su “You’re the First, the Last, My Everything” di Barry Manilow, e vediamo i modi meravigliosi in cui i personaggi di And Just Like That hanno abbracciato l’accettazione.

Anthony è un personaggio originale di Sex and the City che ha avuto una trama ridicola in And Just Like That, quindi è appropriato che il suo finale lo veda colpito in faccia da Giuseppe. Ma la scena alla fine mostra l’accettazione da parte di Anthony del fatto che, sì, avere un compagno più giovane può significare dover affrontare qualche comportamento infantile, ma alla fine c’è ancora vero amore tra loro.

È stato un momento dolce quando Charlotte e Harry hanno immediatamente cambiato i loro piani per il Ringraziamento perché finalmente sono riusciti a fare l’amore per la prima volta dopo mesi, reso ancora più romantico dal fatto che Charlotte aveva già accettato che ciò potesse non essere possibile.

Il montaggio mostra ancora di più la sua accettazione quando dice a Rock di aver cancellato le foto in cui erano vestiti da bella ragazza nella recita scolastica. Nell’episodio precedente Charlotte aveva faticato a intravedere il figlio che pensava di avere, ma sarà sempre prima di tutto una madre amorevole e celebrerà il figlio che ha.

Una scena esilarante all’inizio del finale di serie mostrava LTW non solo accettare la sua cotta lavorativa per Marion, ma chiuderla bruscamente. Nel frattempo, il suo riaccettare Herbert nei momenti belli e in quelli brutti lo ha risvegliato alla consapevolezza che hanno una vita meravigliosa, e finalmente dimostra apprezzamento a Lisa offrendosi volontario per pulire la cena del Ringraziamento.

Miranda e Seema

Le loro vite non avrebbero potuto andare diversamente da come si aspettavano, con la prima che diventava sobria e futura nonna e la seconda che mangiava una torta senza glutine con la sua anima gemella, che non sposerà mai. Ma entrambe hanno accettato i loro percorsi imprevedibili e non potrebbero essere più felici.

Poi c’è Carrie Bradshaw. And Just Like That si conclude con il suo assolo di danza a casa sua, con addosso uno splendido abito rosa che ricorda il tutù che indossava nei titoli di testa di Sex and the City, mentre celebra la splendida accettazione di essere la sua prima, la sua ultima, il suo tutto.