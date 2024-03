Sono in corso le riprese di A Complete Unknown, il film su Bob Dylan diretto da James Mangold e interpretato da Timothée Chalamet nel ruolo dell’iconico musicista americano. Sono ora apparse online le prime foto del set delle riprese a New York, che offrono così un primo sguardo all’attore 28enne in costume. In queste, Chalamet può essere visto indossare una sciarpa dall’aspetto vintage, guanti e una giacca spessa, in pieno stile Dylan anni Sessanta. Naturalmente, con lui c’è anche una chitarra.

First look at Timothee Chalamet as Bob Dylan filming “A Complete Unknown ” in NYC Today 📸: DIGGZY#acompleteunknown pic.twitter.com/g6I1j9ysbj — A Complete Unknown News (@acufilmnews) March 17, 2024

Timothée Chalamet sarà Bob Dylan in A Complete Unknown

Il biopic su Bob Dylan, intitolato A Complete Unknown, sarà diretto da James Mangold. Avrà come protagonista Timothée Chalamet nel ruolo della stella del folk e vedrà anche la partecipazione di Elle Fanning nel ruolo dell’artista e interesse amoroso di Dylan, Sylvie Russo. Edward Norton interpreterà invece il ruolo del musicista Pete Seeger. A Complete Unknown si concentrerà sui giorni di maggiore trasformazione della carriera di Dylan. Seguendo il giovane cantante folk e la sua chitarra per le strade e i palcoscenici di New York nel 1965, quando Dylan sostituì la sua acustica con un’elettrica e portò un nuovo sound nel settore.

Anche la storia d’amore tra Dylan e Russo sarà collegata al film, dato che i due erano apparentemente inseparabili durante questo periodo della loro vita e si servivano l’un l’altro come muse. Possiamo aspettarci che una buona parte del film si concentri sulla creazione e sull’uscita del quinto album di Dylan, Bringing It All Back Home, perché è stato allora è salito davvero alla ribalta con il brano classico “Like a Rolling Stone“. Ad oggi il film è ancora sprovvisto di una data di uscita.