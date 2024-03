James Gunn è impegnato a girare Superman anche se i fan rimangono ansiosi di vedere chi il co-CEO dei DC Studios sceglierà come Batman della DCU. The Brave and the Bold è da qualche parte all’orizzonte – con Andy Muschietti di The Flash assegnato alla regia – ma con The Batman – Parte 2 posticipato ufficialmente al 2026, chissà quando lo vedremo.

L’approccio di buon senso sarebbe stato probabilmente quello di trovare un modo per portare Batman di Robert Pattinson nel DCU o semplicemente lasciare quel film come film autonomo (simile a come Joker era stato originariamente concepito) e ricominciare da capo.

Ora, però, presto avremo due attori diversi che condivideranno il ruolo di Bruce Wayne nei cinema. Ciò confonderà gli spettatori? È difficile dirlo, ma in un’intervista con Screen Rant, alla star di Road House Jake Gyllenhaal è stato chiesto se fosse interessato a interpretare Batman dopo che il sito ha paragonato il suo ruolo nel prossimo titolo Prime Video a quello del Cavaliere Oscuro.

“Oh cavolo. È un classico. È un onore”, dice al sito. “Parlando di interpretare ruoli che altri incredibili attori hanno interpretato in passato, per me in realtà sono ruoli che altri incredibili attori hanno interpretato in passato, e secondo me, in realtà, se ci penso, interpreterò Iago in Otello con Denzel Washington, e penso alla storia degli attori che hanno interpretato quel ruolo nel corso del tempo, e ne sono intimidito.“

“Quindi questo è il primo livello. Questo è ciò su cui sto lavorando in questo momento. Ma ovviamente. Sarebbe sempre un onore”, aggiunge Gyllenhaal. “Quel tipo di cose e quei ruoli sono classici.”

Qualche tempo fa, lo scrittore de Il Cavaliere Oscuro, David S. Goyer, ha rivelato di aver “sostenuto Gyllenhaal“ per interpretare il personaggio del titolo in Batman Begins del 2005 . “Voglio dire, Gyllenhaal è fantastico”, ha detto. “Christian Bale è fantastico, quindi chissà cosa.”

L’attore è stato vicino a sostituire Tobey Maguire in Spider-Man 2 dopo essersi infortunato alla schiena lavorando su Seabiscuit e in seguito si è unito all’MCU come Mysterio in Spider-Man: Far From Home. Circolavano voci che Gyllenhaal sarebbe tornato in Spider-Man: No Way Home, ma per ora Quentin Beck rimane morto.

Parlando l’anno scorso dei piani dei DC Studios per The Brave and the Bold, James Gunn ha detto: “Questa è l’introduzione del Batman del DCU. È la storia di Damian Wayne, il vero figlio di Batman, di cui non conoscevamo l’esistenza per i primi otto-dieci anni della sua vita. È stato cresciuto come un piccolo assassino e assassina. È un piccolo figlio di puttana. È il mio Robin preferito“. “È basato sulla run di Grant Morrison, che è una delle mie run preferite di Batman, e la stiamo mettendo insieme proprio in questi giorni“. Il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, ha aggiunto: “Ovviamente si tratta di un lungometraggio che vedrà la presenza di altri membri della ‘Bat-famiglia’ allargata, proprio perché riteniamo che siano stati lasciati fuori dalle storie di Batman al cinema per troppo tempo“.