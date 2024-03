I film d’azione ambientati in un’unica location comportano ovvie sfide tecniche, ma offrono spesso e volentieri grande intrattenimento pur facendo affidamento a mezzi limitati. I titoli appartenenti a questa tipologia devono infatti dimostrare una forte capacità di inventiva, per far sì che la sola location presente non risulti monotona ma anzi sia continuamente fonte di sorprese. I protagonisti di questi film, dunque, si trovano a dover svolgere le loro azioni in uno spazio ristretto, sfruttando ciò che li circonda per portare a termine i propri obiettivi. Un film recente che fa tutto ciò è Walter, diretto da Varante Soudjian e da questi scritto insieme a Thomas Pone.

I due autori belgi, infatti, hanno realizzato un film di questo tipo, con l’obiettivo primario di perseguire il loro interesse per le storie nascoste dietro figure quotidiane, come – in questo caso – i guardiani dei supermercati. L’idea, dunque, era di trasformare l’immagine di un personaggio quasi invisibile in un eroe capace di affrontare da solo un’intera banda di rapinatori. Walter si inserisce così in una lunga tradizione di film d’azione con singola locatiion, che va da Die Hard – Trappola di cristallo fino a Free Fire.

Grazie ora al suo passaggio televisivo, Walter può essere riscoperto dagli appassionati di questo genere, che ritroveranno in questo lungometraggio non solo un entusiasmante film d’azione ma anche un racconto ricco di umorismo e colpi di scena. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Walter. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alle location. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Walter

Protagonista del film è Walter, un uomo di colore imponente ma gentile e garbato, che lavora come guardia in un supermercato. Un lavoro apparentemente innocuo e privo di pericoli, sennonché una notte una squadra di ladri, composta dal determinato Goran e da 4 giovani rozzi e poco disciplinati, decidono di introdursi nel supermercato per rapinarlo. I rapinatori, pur se pronti all’arrivo di Walter, non avrebbero però mai immaginato di avere a che fare non solo con la stereotipata “coraggiosa” guardia giurata, ma con un ex guerriero africano intenzionato a sventare il loro sconsiderato tentativo di rapina.

Ad interpretare Walter vi è l’attore Issaka Sawadogo, visto anche in un ruolo chiave in Io Capitano di Matteo Garrone, il candidato per l’Italia agli Oscar 2024. L’attore Alban Ivanov, invece, interpreta il capobanda Goran. Ivanov, come raccontato dai registi, è stato scelto per la sua capacità di dare vita a un personaggio caratterizzato da una natura violenta e impulsiva. Completano poi il film gli attori Alexandre Antonio (meglio noto come lo youtuber Tonio Life) nel ruolo di Thierry, Nordine Salhi e Karim Jebli del duo noto Déguns rispettivamente nei ruoli di Kamel e Samir, e Samuel Bambi in quello di Yoni. L’attrice Judith El Zein interpreta invece Laurence.

Le location del film: ecco dove è stato girato

Come anticipato, Walter è ambientato grossomodo in un’unica location, ovvero il supermercato in cui il protagonista lavora e che cercherà di difendere dall’assalto del gruppo di criminali. Questo ambiente non è stato ricostruito dalla produzione, ma si è invece scelto di utilizzare un vero ipermercato in Belgio. Tale location ha naturalmente sottoposto gli attori e la troupe ad una serie di sfide, costringendo da un lato a lavorare negli orari di chiusura notturni e dall’altro ad adattarsi a spazi ristretti, nei quali non è stato semplice muoversi con le varie attrezzature o illuminare gli ambienti nel modo più adeguato.

Il trailer di Walter e dove vedere il film in streaming e in TV

Sfortunatamente Walter non è presente su nessuna delle piattaforme streaming attualmente attive in Italia. È però presente nel palinsesto televisivo di lunedì 18 marzo alle ore 21:20 sul canale Rai 4. Di conseguenza, per un limitato periodo di tempo sarà presente anche sulla piattaforma Rai Play, dove quindi lo si potrà vedere anche oltre il momento della sua messa in onda. Basterà accedere alla piattaforma, completamente gratuita, per trovare il film e far partire la visione.