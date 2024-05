Tom Hiddleston nel biopic sul primo uomo che ha scalato l’Everest

La compagnia indipendente vincitrice dell’Oscar See-Saw Films (Il discorso del re, Il potere del cane) sta preparando un film biografico su Tenzing Norgay, il leggendario alpinista nepalese-indiano che scalò il Monte Everest con Sir Edmund Hillary nel 1953, diventando uno dei primi uomini a salire sulla cima del mondo.

Variety ha appreso che “Tenzing” avrà come protagonisti Tom Hiddleston nel ruolo di Hillary e Willem Dafoe nel ruolo del leader della spedizione inglese, il colonnello John Hunt. È attualmente in corso una ricerca per scegliere il ruolo principale di Norgay. Il film verrà presentato agli acquirenti a Cannes con Rocket Science che lancerà le vendite. UTA Independent Film Group e Cross City Films di See-Saw stanno co-rappresentando gli Stati Uniti.

“Tenzing” sarà diretto dall’acclamata regista Jennifer Peedom (“Solo”, “Sherpa”) che ha i diritti esclusivi di raccontare la storia di Tenzing perché ha uno stretto rapporto con la comunità Sherpa e la sua famiglia.

Norgay, nato in Tibet, e l’alpinista neozelandese Hillary, entrambi outsider di una spedizione britannica, sfidano difficoltà insormontabili per ottenre ciò che una volta si pensava impossibile, raggiungere la vetta della montagna più alta del mondo, il Monte Everest. Dopo sei tentativi precedenti, Tenzing rischia tutto per un’ultima impresa. Dovrà affrontare politiche insidiose e condizioni meteorologiche pericolose mentre si imbarca nella scalata più significativa della sua vita. In tutto questo, lo fa con umorismo, calore e generosità verso i suoi compagni alpinisti, ma anche con profonda riverenza e rispetto per la sacra Dea Madre della sua Montagna, Chomolungma.