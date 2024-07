Viggo Mortensen di nuovo Aragorn in Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum? Ecco le sue “condizioni”

Viggo Mortensen potrebbe mai tornare a imbracciare Anduril sul grande schermo? A maggio siamo venuti a conoscenza per la prima volta dei piani della Warner Bros per Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, un nuovo film ambientato nel periodo esattamente precedente all’inizio della trilogia originale, un film interpretato e diretto da Andy Serkis.

Philippa Boyens e Fran Walsh, che hanno scritto i film precedenti, scriveranno la sceneggiatura, insieme a Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou (Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim). Il regista Peter Jackson, nel frattempo, sta producendo il progetto. Immaginiamo che almeno alcuni volti familiari vengano presi in considerazione per unirsi a Serkis nel prequel. Considerando che, sulla carta, Aragorn dovrebbe essere uno dei protagonisti del film, è possibile che Viggo Mortensen torni al ruolo?

GQ (via SFFGazette.com) ha chiesto all’attore se fosse disponibile a tornare nel franchise. “Certo. Non so esattamente quale sia la storia, non ne ho sentito parlare. Forse ne sentirò parlare prima o poi”, ha detto Mortensen. “Mi piace interpretare quel personaggio. Ho imparato molto interpretandolo. Mi è piaciuto molto. Lo farei solo se fossi adatto in termini, sai, dell’età che ho adesso e così via.”

Viggo Mortensen potrebbe mai tornare a imbracciare Anduril sul grande schermo?

“Lo farei solo se fossi adatto al personaggio. Sarebbe sciocco farlo altrimenti”, ha concluso.

L’attore è ovviamente invecchiato rispetto alla trilogia. In una conversazione separata con The Hollywood Reporter, Viggo Mortensen ha condiviso cosa sarebbe necessario per riportarlo nella Terra di Mezzo.

“Non ho letto una sceneggiatura. Quindi non lo so”, ha iniziato. “La sceneggiatura è la cosa più importante per me a meno che non sia al verde, non abbia soldi e sia fortunato a trovare un lavoro. Quindi dipende.”

Viggo Mortensen, non è l’unico attore della trilogia del Signore degli Anelli a dire che sarebbe disponibile a tornare, anche Sir Ian McKellen ha recentemente condiviso sentimenti simili quando gli è stato chiesto se avrebbe interpretato di nuovo Gandalf.

Spiegando di aver sentito “movimento nella terra di Tolkien“, il leggendario attore ha scherzato: “Non mi sono rasato per mesi… Ma non c’è sceneggiatura, non c’è offerta, non c’è piano.” Quanto alla questione se fosse disposto a tornare, rise: “Se fossi vivo”.

Si prevede che questo progetto sarà il primo di molti ambientati nella Terra di Mezzo, con l’idea di rivisitare volti familiari in modi nuovi. Le storie potrebbero presentare gli stessi attori, ma sarebbe più naturale un recasting… che renderebbe la vita molto difficile ai nuovi prescelti!

Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum uscirà nelle sale nel 2026.