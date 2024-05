Chris Pine è “sbalordito” per la cancellazione di “Wonder Woman 3

Chris Pine è sconvolto dalla morte del franchise di Wonder Woman di Patty Jenkins. L’attore ne ha recentemente parlato con Business Insider durante la promozione del suo debutto alla regia di “Poolman” e ha detto che fatica a capire come la Warner Bros. abbia potuto staccare la spina a un franchise che ha fatto incassare allo studio quasi un miliardo di dollari al box office mondiale. “Sono sbalordito dal fatto che abbiano detto no a un franchise da un miliardo di dollari e abbiano deciso di orientarsi altrove”, ha detto Pine.

“Non so quale sia stato il ragionamento che ha portato a questa decisione; è al di sopra del mio livello, ma Wonder Woman è un personaggio incredibile; Patty è una regista così attenta”. Chris Pine ha interpretato il ruolo di Steve Trevor al fianco della Wonder Woman di Gal Gadot in due film della Warner Bros. diretti dalla Jenkins: Wonder Woman del 2017 e Wonder Woman 1984 del 2020. La regista stava sviluppando un terzo film per la supereroina di Gadot quando i DC Studios hanno assunto James Gunn e Peter Safran come nuovi leader.

Il duo sta ora creando un nuovo Universo DC e la Wonder Woman di Gadot non ne fa parte. Ad ogni modo, nella stessa intervista Pine ha anche dichiarato che dubitava che sarebbe tornato per Wonder Woman 3, qualora fosse stato realizzato, poiché il suo personaggio è morto: “Sarebbe stato ridicolo cercare di riportarmi indietro”, ha affermato l’attore, già tornato per il sequel del 2020 con un particolare espediente. Pine ha anche ricordato di essere stato inizialmente scettico sul ruolo di Steve Trevor.

“Non mi interessava interpretare il fidanzato e mi sembrava un ruolo di secondo piano”, ha detto Chris Pine. “Poi, parlando con Patty, il modo in cui l’ha descritto è stato: ‘Dimentica il supereroe di tutto questo, questa è una storia d’amore, questo è ’Casablanca‘, questo è il film che voglio fare’. Ho pensato: “Oh, questo è molto bello, perché quando mai si è visto un film di supereroi che fosse una storia d’amore, in definitiva? Non aveva nulla a che fare con il far saltare in aria qualcosa”.

Cosa avremmo visto in Wonder Woman 3?

Non ci sono notizie certe riguardo ciò che sarebbe stato incluso in Wonder Woman 3, ma secondo l’insider @CanWeGetSomeToast il film sarebbe stato ambientato ai giorni nostri, successivamente agli eventi di Justice League e al cameo di Diana in The Flash. Secondo quanto riferito, altri personaggi DC, incluso il Batman di Ben Affleck, sarebbero apparsi nel film. Questi sono solo dettagli non ufficialmente confermati, ma l’ambientazione contemporanea sembra decisamente probabile, considerando che il primo film si svolge durante la Seconda guerra mondiale e il suo sequel passa poi al 1984. Ciò avrebbe permesso di raccontare Wonder Woman nel presente, comprendendo anche i rapporti con i suoi colleghi supereroi.