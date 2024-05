Superman: una nuova foto di David Corenswet mostra il suo fisico scultoreo

Nella giornata di ieri, Warner Bros. e James Gunn hanno condiviso una prima immagine di David Corenswet completamente vestito come Superman del DCU. I fan, per ora, hanno avuto molto da ridire sul costume, ma bisogna rimanere ottimisti sul fatto che alla fine seguirà uno scatto migliore. Dopotutto, Kal-El ingobbito su una sedia, con pieghe visibili e parti allentate della tuta non sono certo rappresentative di ciò che vedremo nei cinema quando Superman uscirà la prossima estate, anche se potrebbero dirci qualcosa sullo stato d’animo del personaggio.

A parte il costume, quando David Corenswet – attore ancora poco conosciuto – è stato scritturato, molti fan hanno sostenuto che fosse troppo magro per interpretare l’Uomo d’Acciaio. Qualora ci fossero ancora dubbi, è stata ora pubblicata su Instagram dall’allenatore dell’attore una foto di Corenswet durante l’allenamento, che ci mostra quanto egli sia diventato muscoloso. “David si è allenato duramente, non vedo l’ora di poter condividere con voi altri dettagli dell’allenamento che abbiamo fatto per prepararci a interpretare questo personaggio iconico”, ha scritto Paolo Mascitti.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion. Sean Gunn, María Gabriela de Faría, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Pruitt Taylor Vince completano il cast.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.