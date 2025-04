Addio a Val Kilmer: il leggendario attore di “Top Gun” si spegne a 65 anni

Val Kilmer, celebre attore statunitense noto per ruoli iconici in film come “Top Gun” e “Batman Forever”, è deceduto il 1° aprile 2025 all’età di 65 anni a Los Angeles a causa di una polmonite. La notizia è stata confermata da sua figlia Mercedes Kilmer al “The New York Times”.

Nato il 31 dicembre 1959 a Los Angeles, Kilmer ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo sin da giovane, diventando il più giovane studente ammesso al prestigioso programma di recitazione della Juilliard School. La sua versatilità lo ha portato a interpretare una vasta gamma di personaggi, consolidando la sua reputazione come uno degli attori più talentuosi della sua generazione.

Nel 2014, a Kilmer è stato diagnosticato un cancro alla gola. Dopo anni di trattamenti, tra cui chemioterapia, radioterapia e una tracheotomia che ha alterato permanentemente la sua voce, l’attore aveva annunciato la remissione della malattia. Nonostante le difficoltà, Kilmer ha continuato a lavorare nel mondo del cinema, riprendendo il ruolo di Tom “Iceman” Kazanski nel sequel “Top Gun: Maverick” del 2022, una performance che ha commosso sia il pubblico che la critica.

Non solo un attore

Oltre alla sua carriera cinematografica, Kilmer era noto per il suo impegno in attività benefiche e per i suoi interessi artistici al di fuori della recitazione, tra cui la pittura e la scrittura. Nel 2021, ha pubblicato il documentario autobiografico “Val”, che offre uno sguardo intimo sulla sua vita, la carriera e la lotta contro la malattia.

Val Kilmer lascia due figli, Mercedes e Jack, nati dal matrimonio con l’attrice Joanne Whalley, da cui ha divorziato nel 1996. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo del cinema e per i numerosi fan che hanno seguito la sua carriera nel corso dei decenni. Il suo talento e la sua resilienza rimarranno un’ispirazione per molti.