“Ho pensato ‘Eh?'”: Chris Evans rivela la sua prima reazione al ritorno di Robert Downey Jr nell’MCU nei panni di Doctor Doom

Il veterano del Marvel Cinematic Universe Chris Evans reagisce finalmente al ritorno di Robert Downey Jr. nella serie con Avengers: Doomsday nei panni del Dottor Destino della Marvel. La saga del Multiverso sta volgendo al termine, con Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars pronti a mettere la timeline del MCU di fronte alla sua più grande minaccia sotto forma di Victor von Doom. Diverse star dell’MCU hanno condiviso le loro reazioni al ritorno di Downey Jr. nel franchise, un cast che ora include anche Steve Rogers. ScreenRant ha recentemente parlato con Chris Evans del suo nuovo film, Materialists, che vede protagonisti Dakota Johnson e il nuovo arrivato nell’MCU Pedro Pascal, che farà il suo debutto in The Fantastic Four: Gli Inizi nei panni di Mister Fantastic prima di riprendere il ruolo in Avengers: Doomsday.

Durante l’intervista, Evans è stato chiesto se fosse strano vedere Downey Jr. interpretare uno dei cattivi più iconici della Marvel, e l’ex protagonista di Captain America ha condiviso quanto segue, spiegando anche a Johnson come sia possibile questo casting:

Chris Evans: Voglio dire, non vedo l’ora di vedere cosa farà. Sono sicuro che sarà incredibile.

Dakota Johnson: Adesso è un cattivo?

Chris Evans: Sì, adesso è il Dr. Doom.

Dakota Johnson: Si può fare? Si può semplicemente scegliere?

Chris Evans: Quando l’ho sentito per la prima volta, ho pensato: “Eh?”. Ma è quasi come il formaggio e la crosta. È come dire: “Non c’è più niente da fare con questa pizza”, e poi pensi: “Oh, cavolo. Sai? Cos’altro? E se facessimo così? (fa un movimento di capovolgimento). Wow”.

Chris Evans: Ottima domanda. Potrei anche dire Downey. Ho fatto film per 10 anni prima di salire sul treno della Marvel.

ScreenRant: Perché è stato lui a chiamarti, giusto?

Chris Evans: Sì. È stato lui a convincermi. Non volevo accettare il ruolo. Ho detto di no un paio di volte ed è stato lui a farmi capire.

Dakota Johnson: Non volevi essere Capitan America?

Chris Evans: Ho detto di no diverse volte. Lo so. Semplicemente non volevo farlo. Avevo paura, ero intimidito. Non sapevo. Era un impegno importante e stavo pensando di lasciare la recitazione in generale. Non lo so.

Cosa significano i commenti di Chris Evans su Robert Downey Jr.

Molti si aspettavano che un nuovo attore fosse scelto per interpretare Victor von Doom nell’MCU quando fosse arrivato il momento di introdurre quel personaggio nel franchise, soprattutto considerando il potenziale di una storia così lunga sullo schermo. Ecco perché la Marvel Studios è diventata una delle notizie più importanti, se non la più importante, del San Diego Comic-Con 2024 quando Downey Jr. ha svelato la sua identità nella Hall H. La reazione di Evans è, per molti versi, rappresentativa di come molti fan hanno reagito nel vedere l’ex attore di Iron Man tornare nel MCU per Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, ma con quello che è forse il colpo di scena più grande di tutti i tempi per la Marvel Studios.

È anche importante ricordare che Evans non è nuovo al personaggio di Doctor Doom, avendo già interpretato la Torcia Umana nei film della Fox Fantastic Four, dove il cattivo Marvel era interpretato da Julian McMahon. Considerando che il Doctor Doom di Downey Jr. sarà molto diverso quando apparirà per la prima volta in Avengers: Doomsday, sarà sicuramente un’esperienza surreale, per non dire altro. Allo stato attuale, sembra che dare al Dottor Destino dell’MCU lo stesso volto di Tony Stark, un eroe che ha dato la vita in Avengers: Endgame, porterà una certa tensione emotiva in Avengers: Doomsday.