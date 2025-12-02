Alex Garland prepara il prossimo film per A24 con la star di House Of The Dragon alla regia

Il regista Alex Garland, collaboratore abituale della A24, ha un nuovo film in uscita, questa volta in veste di produttore. Lo studio ha rivelato che Garland produrrà Stages, un film di cui finora si conoscono pochi dettagli sulla trama, realizzato da Film4 e A24, con l’attrice Sonoya Mizuno al suo debutto alla regia. Si dice che Stages sia ispirato al background di ballerina della stessa Mizuno.

Mizuno ha frequentato la Royal Ballet School di Londra e in seguito ha danzato in diverse compagnie di balletto, ma oggi si sta facendo un nome come star del cinema e della televisione. Mizuno ha debuttato sullo schermo nel primo film di Garland per la A24, Ex Machina, e ha poi recitato in Crazy Rich Asians, Annihilation, La La Land e House of the Dragon.

Garland ha diretto diversi film importanti della A24, i più recenti dei quali sono Warfare e Civil War. Mentre il sequel horror da lui scritto, 28 Years Later: The Bone Temple, sta per uscire con la Sony Pictures, è logico che continuerà a collaborare con la A24, prima con Stages e poi probabilmente con progetti futuri.

Garland e Mizuno collaborano da tempo; Garland ha anche creato la miniserie FX su Hulu Devs, in cui Mizuno recita. Parlando di questo show e di Garland a Deadline nel 2020, Mizuno ha dichiarato: “È sempre aperto alle idee delle persone, le accoglie e sembra un ambiente molto equo.” Questo ora si estende alla sua assunzione della regia.

Oltre a Garland in qualità di produttore, Stages è prodotto da Peter Rice (Warfare, 28 Years Later), e Agile Films Myles Payne e Sam Ritzenberg (Femme). Garland potrebbe passare a un genere diverso, ma sta portando con sé diversi creativi con cui lavora bene, nella speranza di produrre un nuovo dramma di successo A24 in Stages.

Nel frattempo, la carriera di Mizuno continua ad andare forte, con il suo ritorno nella terza stagione di House of the Dragon, in uscita il prossimo anno dopo la premiere a gennaio dello spin-off di Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms. Mizuno interpreta Mysaria, una consigliera sempre più influente della regina Rhaenyra Targaryen, interpretata da Emma D’Arcy, nel mezzo di una guerra civile per il Trono di Spade.

Entrambi affermati come talentuosi professionisti di Hollywood, il nuovo film di Alex Garland e Sonoya Mizuno susciterà potenzialmente grande interesse tra il pubblico. Non c’è ancora una data di uscita fissata per il film, ma i prossimi impegni dei due creativi principali non sono sovraccarichi di nuovi progetti, il che significa che potremmo vedere Stages nei prossimi due anni.