HomeCinema News2025

James Gunn risponde alle voci sul casting di Wonder Woman per Superman 2

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Gal Gadot Wonder Woman 3

James Gunn risponde alle ultime voci sul casting di Man of Tomorrow prima dell’inizio della produzione del film DC Universe. Dopo il finale di Superman, il viaggio dell’Uomo d’Acciaio è appena iniziato nella DCU, con la DC Studios già al lavoro sul suo prossimo capitolo.

Un utente su Threads ha affermato che Steve Trevor, personaggio chiave nella mitologia di Wonder Woman, è stato scritturato per Man of Tomorrow. Tuttavia, Gunn non ha tardato a rispondere alle voci sul casting con la seguente risposta:

Steve è apparso l’ultima volta nella linea temporale dei film DCEU, dove Chris Pine lo ha interpretato in Wonder Woman e Wonder Woman 1984. Anche se non ci sarà nessun casting per Steve, secondo quanto riferito, il film del 2027 avrà Brainiac come cattivo principale, rendendo Man of Tomorrow il suo debutto cinematografico.

Man of Tomorrow, che vedrà Superman interpretato da David Corenswet e Lex Luthor interpretato da Nicholas Hoult unire le forze, come ha dichiarato Gunn: “È una storia in cui Lex Luthor e Superman devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande. È più complicato di così, ma questa è una parte importante. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman”. Diversi attori della DCU hanno già confermato il loro ritorno.

Lois Lane di Rachel Brosnahan e Rick Flag Sr. di Frank Grillo fanno entrambi parte del film Man of Tomorrow, e probabilmente nel sequel appariranno anche altri personaggi del film Superman del 2025. Secondo quanto riferito, le riprese principali inizieranno nell’aprile 2026, poiché Gunn ha scritto la sceneggiatura e dirigerà l’attesissimo film.

Anche se Steve non apparirà in Man of Tomorrow, la DC Studios ha in cantiere un nuovo film su Wonder Woman, scritto dalla sceneggiatrice di Supergirl Ana Nogueira. Tuttavia, al momento non è stato ancora scelto un regista e la data di uscita non è stata ancora fissata.

Sebbene non si conoscano i dettagli della trama del reboot di Wonder Woman della DCU, è possibile che il pubblico vedrà comunque Steve in quel progetto.

Man of Tomorrow uscirà nelle sale il 9 luglio 2027.

Articolo precedente
Il cigno nero: la spiegazione del finale del film
Articolo successivo
Alex Garland prepara il prossimo film per A24 con la star di House Of The Dragon alla regia
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved