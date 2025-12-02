James Gunn risponde alle voci sul casting di Wonder Woman per Superman 2

James Gunn risponde alle ultime voci sul casting di Man of Tomorrow prima dell’inizio della produzione del film DC Universe. Dopo il finale di Superman, il viaggio dell’Uomo d’Acciaio è appena iniziato nella DCU, con la DC Studios già al lavoro sul suo prossimo capitolo.

Un utente su Threads ha affermato che Steve Trevor, personaggio chiave nella mitologia di Wonder Woman, è stato scritturato per Man of Tomorrow. Tuttavia, Gunn non ha tardato a rispondere alle voci sul casting con la seguente risposta:

Steve è apparso l’ultima volta nella linea temporale dei film DCEU, dove Chris Pine lo ha interpretato in Wonder Woman e Wonder Woman 1984. Anche se non ci sarà nessun casting per Steve, secondo quanto riferito, il film del 2027 avrà Brainiac come cattivo principale, rendendo Man of Tomorrow il suo debutto cinematografico.

Man of Tomorrow, che vedrà Superman interpretato da David Corenswet e Lex Luthor interpretato da Nicholas Hoult unire le forze, come ha dichiarato Gunn: “È una storia in cui Lex Luthor e Superman devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande. È più complicato di così, ma questa è una parte importante. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman”. Diversi attori della DCU hanno già confermato il loro ritorno.

Lois Lane di Rachel Brosnahan e Rick Flag Sr. di Frank Grillo fanno entrambi parte del film Man of Tomorrow, e probabilmente nel sequel appariranno anche altri personaggi del film Superman del 2025. Secondo quanto riferito, le riprese principali inizieranno nell’aprile 2026, poiché Gunn ha scritto la sceneggiatura e dirigerà l’attesissimo film.

Anche se Steve non apparirà in Man of Tomorrow, la DC Studios ha in cantiere un nuovo film su Wonder Woman, scritto dalla sceneggiatrice di Supergirl Ana Nogueira. Tuttavia, al momento non è stato ancora scelto un regista e la data di uscita non è stata ancora fissata.

Sebbene non si conoscano i dettagli della trama del reboot di Wonder Woman della DCU, è possibile che il pubblico vedrà comunque Steve in quel progetto.

Man of Tomorrow uscirà nelle sale il 9 luglio 2027.