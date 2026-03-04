Accused, spiegazione del finale: Geetika è innocente?

Il thriller misterioso di Anubhuti Kashyap, Accused (in Top 10 su Netflix), con protagoniste Konkona Sen Sharma e Pratibha Ranta, racconta la storia di una dottoressa che cerca disperatamente di dimostrare la propria innocenza dopo essere stata accusata di cattiva condotta sessuale. La dottoressa Geetika era molto competente nel suo lavoro, sebbene i colleghi la ritenessero spesso troppo severa o rigida. Ammetteva di criticare i giovani medici quando commettevano errori, ma sosteneva che il suo comportamento fosse finalizzato a ottenere il miglior risultato possibile. Geetika non tollerava l’inefficienza e non esitava a togliere casi ai medici che riteneva incapaci di gestirli. È prevedibile che una persona come Geetika potesse avere nemici, ma prima delle denunce ospedaliere non se ne preoccupava. Ma le accuse erano vere o qualcuno la stava incastrando? Analizziamo i dettagli.

Cosa ha causato la distanza tra Geetika e Meera?

Geetika era orgogliosa di essere una delle migliori ginecologhe del Paese e all’ospedale Chapelstone General era ammirata da giovani medici e infermiere. Quando emerse l’accusa di cattiva condotta sessuale, la sua vita iniziò a sgretolarsi. In pochi giorni, molti intorno a lei avevano già deciso che fosse colpevole. All’inizio, Geetika non prese sul serio le accuse e scelse di collaborare con l’ufficio HR secondo le procedure ospedaliere. Fu coinvolto anche l’ex giornalista Bhargav per indagare sulle accuse. Egli notò che più di cinquanta medici e infermiere avevano lasciato il loro lavoro, suggerendo che Geetika fosse difficile da gestire. Alcuni colleghi, come il Dr. Cooper, la descrissero come una persona autoritaria e scortese: Cooper aveva sbagliato un’operazione e Geetika lo aveva corretto, ferendone l’ego. La domanda rimaneva: Geetika era stata incastrata per la sua dedizione o le accuse erano vere?

Le denunce aumentarono rapidamente: email anonime, lettere anonime e post online denunciarono presunti comportamenti sessuali impropri di Geetika. Alcuni dettagli, come la descrizione della sua casa, fecero dubitare perfino Meera, la moglie di Geetika. Geetika cercò di gestire tutto da sola, causando ulteriori malintesi con Meera, che scopri che Geetika aveva mentito sul motivo della sua assenza dal lavoro. L’ospedale aveva costretto Geetika a prendere un periodo di sospensione in attesa della chiarificazione del suo nome. La dottoressa Carol Simmons denunciò apertamente Geetika come predatrice sessuale: Carol era stata licenziata da Geetika dopo essere stata umiliata pubblicamente per un errore. Geetika negò fermamente l’accusa, sostenendo che Carol cercava vendetta. Tuttavia, la combinazione di testimonianze, accuse crescenti e il comportamento frenetico di Geetika fece sì che la maggior parte delle persone la considerasse colpevole.

Chi ha incastrato Geetika e perché?

Il finale di Accused rivela che Geetika era stata davvero incastrata. Meera, sospettando che Geetika potesse tradirla o nasconderle qualcosa, assunse un investigatore privato consigliato da un collega, Angad. Meera era preoccupata anche per l’amicizia di Geetika con l’ex fidanzata Sophie. Angad, che aveva interesse romantico per Meera, distorse le informazioni trovate dall’investigatore, mostrando solo fotografie compromettenti di Geetika e Sophie, aumentando i sospetti di Meera.

Geetika, intanto, scoprì prove cruciali hackerando il server dell’ospedale con l’aiuto del fratello di Sophie, Mark. Tracciando gli IP delle email anonime, capì che provenivano tutte da pochi luoghi pubblici, dimostrando che le accuse erano orchestrate da una sola persona. Nonostante ciò, Meera era ancora diffidente e le mostrò le foto senza spiegazioni, generando ulteriori tensioni tra le due. Geetika si sentì frustrata: non solo il mondo la considerava una colpevole, ma anche la moglie dubitava di lei. Inoltre, la coppia aveva questioni irrisolte sulla carriera e sul desiderio di avere un bambino, accentuando i conflitti emotivi.

Meera scoprì infine che Angad aveva omesso alcune informazioni chiave dell’investigatore. Un uomo di nome David aveva cercato di incastrare Geetika, e Meera decise di raccontare tutto a Geetika, rompendo i legami con Angad. Le due cercarono aiuto dalla polizia, ma non lo considerarono un caso serio. Geetika decise quindi di rintracciare David da sola, ma fu raggiunta da Meera mentre lo inseguiva. David, che era paziente dell’ospedale, confessò di aver eseguito gli ordini del Dr. Logan, il quale voleva diventare il nuovo Dean al posto di Geetika. Dr. Logan aveva sfruttato David, promettendogli cure gratuite in cambio di aiuto nell’incastrare Geetika. Alla fine, Dr. Logan fu arrestato e le accuse caddero; Carol Simmons ritirò la sua denuncia.

Perché Geetika rifiutò la posizione di Dean?

Dopo che fu provata la sua innocenza, Geetika ricevette nuovamente l’offerta di diventare Dean, ma la rifiutò. Non si sentiva pronta mentalmente per il ruolo. Geetika, pur essendo ambiziosa, riconobbe che la sua carriera aveva attirato invidia e minacce, dimostrando che il mondo non era pronto ad accettare una donna capace come leader. Bhargav e Dr. Logan avevano messo in discussione la sua esperienza e il suo carattere, mostrando pregiudizio verso il suo successo.

Geetika ammise anche di aver abusato del suo potere in passato. Carol, che aveva mostrato debolezza, era stata punita severamente da Geetika, che aveva fatto leva sul proprio ruolo per esercitare controllo. Geetika riconobbe di aver reagito con rabbia e desiderio di vendetta sia verso uomini che donne più deboli, invece di mostrare comprensione. Per questo decise di prendersi una pausa e riflettere sulle proprie azioni prima di assumere responsabilità così importanti.

Geetika e Meera riuscirono a riconciliarsi?

Geetika si recò all’ospedale dove lavorava Meera per chiarire la situazione. Ammetteva di essere stata egocentrica, concentrata solo sulla carriera, senza considerare l’impatto delle sue scelte su Meera. Chiese una seconda possibilità e promise di lavorare sul proprio comportamento e sul loro matrimonio. Inizialmente Meera non rispose, lasciando Geetika incerta sul futuro del loro rapporto. Nel finale, Meera annunciò che sarebbe partita per Meerut e, vedendo Geetika accanto a sé, si abbracciarono commosse. Nonostante le difficoltà, entrambi erano innamorati e pronti a sostenersi reciprocamente. Il viaggio a Meerut simboleggia anche il sostegno di Geetika alla decisione di Meera di fare coming out con la famiglia, affrontando insieme eventuali difficoltà.