God of War: la serie ottiene l’ordine ufficiale da Amazon per più stagioni con il regista di Shogun

L’adattamento di Amazon di God of War ottiene un ordine ufficiale per più stagioni, aggiunge un regista di Shōgun ed è ora in fase di pre-produzione. L’adattamento in serie di Prime Video del videogioco di successo per PlayStation era stato originariamente annunciato nel 2022, ma lo scorso autunno ha subito una revisione creativa con l’aggiunta di Ronald D. Moore come showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo.

Ora, secondo Deadline, God of War ha ricevuto ufficialmente un ordine per due stagioni da Prime Video e ha coinvolto un’altra importante figura creativa, il regista Frederick E.O. Toye, per dirigere i primi due episodi. Inoltre, la pre-produzione è attualmente in corso a Vancouver e il processo di casting è iniziato, a partire dai due ruoli principali di Kratos e Atreus.

La serie God of War di Amazon ha subito un’accelerazione dopo l’ingresso di Moore come nuovo showrunner e, all’inizio di quest’anno, Prime Video ha silenziosamente esteso l’ordine a due stagioni. Per una serie di questa portata, questa mossa è piuttosto tipica quando una piattaforma è sicura della direzione creativa, poiché le ingenti spese per la creazione del mondo – come la scenografia, i set, i costumi e gli oggetti di scena – sono più convenienti se distribuite su più stagioni.

Durante un’apparizione al podcast The Sackhoff Show all’inizio di quest’anno, Moore ha menzionato l’ordine di due stagioni di God of War, che ora è stato confermato da Prime Video:

In questo momento sto lavorando all’adattamento di un videogioco chiamato God of War, un grande titolo nel mondo dei videogiochi di cui Amazon ha ordinato due stagioni e mi hanno chiesto di partecipare. Sono letteralmente nella sala degli sceneggiatori e sto lavorando a questo.

D’altra parte, Toye ha diretto quattro episodi della acclamata serie della FX Shōgun, vincendo un Emmy per l’episodio “Crimson Sky”. Negli ultimi anni è anche diventato uno dei registi più affidabili di Prime Video, dirigendo diversi episodi di Fallout, The Boys, The Terminal List e Terminal List: Dark Wolf.

Toye ha anche recentemente terminato la regia dei primi episodi della prossima serie di Prime Video, Bloodaxe. Il suo lavoro episodico aggiuntivo abbraccia una vasta gamma di programmi di alto profilo, tra cui Lost, The Good Wife, Person of Interest, American Gods, The Walking Dead, See, Lost in Space, Westworld, Watchmen e Snowpiercer.

Basato sul popolarissimo gioco per PlayStation, God of War segue le vicende di padre e figlio, Kratos e Atreus, che partono per spargere le ceneri della moglie e madre, Faye, e lungo il percorso Kratos cerca di guidare Atreus verso il diventare un dio migliore, mentre Atreus si sforza di mostrare a suo padre come essere un essere umano migliore.