The Gilded Age 4: trama, cast e anticipazioni

La quarta stagione di The Gilded Age prende ufficialmente forma e si prepara a riportare gli spettatori nei salotti scintillanti e spietati della New York di fine Ottocento. HBO ha annunciato quattro nuovi ingressi nel cast e la promozione di un personaggio che potrebbe rimescolare in modo significativo gli equilibri tra i protagonisti.

Kelley Curran, volto di Enid “Turner” Winterton fin dalla prima stagione, diventa membro fisso del cast. Una scelta che non sorprende, considerando il crescente peso del suo personaggio nelle dinamiche della serie. Accanto a lei arrivano come guest star Jim Gaffigan, che interpreterà il Presidente degli Stati Uniti Grover Cleveland, Dallas Roberts nel ruolo del politico Daniel Manning, Segretario al Tesoro, Elizabeth Marvel nei panni dell’infermiera Virginia Saville, attiva alla Neighborhood Settlement House nel Lower East Side, e Andrew Burnap, che sarà Porter, giovane esponente dell’alta società, che dispone di grandi capitali.

La sinossi ufficiale anticipa sviluppi cruciali: Bertha Russell, dopo aver cambiato la Società a suo vantaggio, dovrà ora affrontarne le conseguenze. Le sue ambizioni hanno avuto un prezzo, e la stabilità familiare appare più fragile che mai. Le crepe nel suo matrimonio con George, emerse nel finale della scorsa stagione, lasciano presagire decisioni drastiche, mentre sullo sfondo si moltiplicano le prospettive di unioni strategiche che potrebbero ridefinire gerarchie e fortune. Agnes van Rhijn tenterà di riconquistare la posizione perduta, mentre Marian cercherà una nuova indipendenza e Peggy sarà impegnata a ottenere l’approvazione della futura famiglia acquisita. Il tema è chiaro: in un’epoca di trasformazioni rapide, ogni conquista può generare nuove tensioni.

Potrebbero esserci diversi matrimoni nella prossima stagione: Oscar e Turner, Marian e Larry, e naturalmente Peggy e il dottor William Kirkland, interpretato da Jordan Donica, promosso a membro fisso del cast.

Le unioni, in questo universo, restano strumenti di potere prima ancora che scelte di cuore. Politica, filantropia e affari si intrecciano così in una stagione che promette alleanze fragili, ambizioni spietate e desideri dal costo imprevedibile.