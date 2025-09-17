Miami Vice: via libera al reboot diretto da Joseph Kosinski che uscirà nel 2027

Nel 2027 arriverà al cinema un reboot di Miami Vice, prodotto da Universal e Joseph Kosinski, il regista del successo automobilistico di quest’anno F1: il film e del blockbuster da miliardi di dollari Top Gun: Maverick. L’uscita nelle sale è prevista per il 6 agosto 2027.

Il nuovo film “esplora il glamour e la corruzione della Miami di metà anni ’80” ed è “ispirato all’episodio pilota e alla prima stagione della storica serie televisiva che ha influenzato la cultura e ha definito lo stile di tutto, dalla moda al cinema“.

Il casting per Miami Vice è attualmente in corso e la produzione inizierà il prossimo anno. Il film sarà girato in Imax.

L’originale “Miami Vice” era una serie TV con Don Johnson e Philip Michael Thomas nei panni di detective sotto copertura nel sud della Florida. È andato in onda sulla NBC per cinque stagioni, dal 1984 al 1989. Il reboot di Kosinski sarà la seconda versione cinematografica, dopo un film del 2006 con Jamie Foxx e Colin Farrell. Tuttavia, quel film fu un flop al botteghino, incassando solo 165 milioni di dollari a fronte di un budget dichiarato di 135 milioni di dollari.

Il nuovo film è prodotto da Dylan Clark (“The Batman”) e Kosinski, scritto da Dan Gilroy ed Eric Singer, basato sui personaggi creati da Anthony Yerkovich, dalla serie di cui Yerkovich e Michael Mann sono produttori esecutivi.

Kosinski ha regalato ad Apple Studios il suo primo grande successo con “F1”, che ha incassato oltre 620 milioni di dollari al botteghino mondiale. Il film vedeva Brad Pitt nei panni di un pilota di Formula Uno in declino che torna in servizio per contribuire a riportare la gloria a una squadra in declino. Le sequenze di corse ad alto numero di ottani si sono rivelate un successo sul grande schermo, diventando il film con il maggior incasso nella carriera di Pitt.