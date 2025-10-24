Austin Butler è in trattative per il reboot di Miami Vice. Il franchise neo-noir ha avuto origine con una serie poliziesca che seguiva le vicende di due detective di Miami, trasmessa dalla NBC per cinque stagioni tra il 1984 e il 1990. Uno dei produttori esecutivi dello show, il regista Michael Mann, ha poi adattato la serie in un film del 2006 che è ampiamente considerato un cult classico.

Secondo Variety, Austin Butler è ora in trattative preliminari per interpretare James “Sonny” Crockett nel prossimo reboot di Miami Vice, diretto dal regista di Top Gun: Maverick e F1 The Movie Joseph Kosinski. Il film della Universal è stato scritto da Eric Warren Singer (Top Gun: Maverick) e Dan Gilroy (Andor).

Crockett, veterano di guerra ed ex giocatore di football, è stato interpretato originariamente da Don Johnson nella serie e da Colin Farrell nel film del 2006.

La star de I peccatori Michael B. Jordan è già in trattative per recitare al suo fianco nel ruolo di Ricardo “Rico” Tubbs. Tubbs è un ex agente della polizia di New York dal temperamento irascibile, interpretato da Philip Michael Thomas nella serie e da Jamie Foxx nel film.

Il film, la cui produzione dovrebbe iniziare nel 2026, trarrà ispirazione dall’episodio pilota di Miami Vice e dall’arco narrativo complessivo della prima stagione. L’uscita nelle sale è attualmente prevista per il 6 agosto 2027.

Se Austin Butler otterrà la parte in Miami Vice, sarà uno dei tanti ruoli importanti per la star, che ha raggiunto il successo interpretando l’icona della musica nel film Elvis del 2022, ruolo che gli è valso una nomination all’Oscar. Da allora, è apparso in film e serie di grande rilievo, tra cui Dune: Parte Due, Masters of the Air e Caught Stealing di Darren Aronofsky.

Sebbene si sia già affermato come un talento di prim’ordine, il ruolo di Crockett potrebbe potenzialmente rappresentare un grande vantaggio per Butler. Anche se la sua carriera è decollata dopo la nomination all’Oscar, Elvis rimane il film di maggior successo in cui ha interpretato un ruolo da protagonista o da coprotagonista.

Elvis ha incassato 288,1 milioni di dollari in tutto il mondo ed è il terzo film di Austin Butler con il maggior incasso in assoluto, dietro a C’era una volta a… Hollywood (377,4 milioni di dollari) e Dune: Parte Seconda (715,4 milioni di dollari).

Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare se Miami Vice diventasse un grande successo. Non è detto che ciò avvenga, dato che il film del 2006 non è riuscito a raggiungere il pareggio al botteghino, incassando 164,2 milioni di dollari a fronte di un budget dichiarato di circa 150 milioni. Tuttavia, la presenza di Joseph Kosinski potrebbe essere un asso nella manica.

Kosinski ha già trasformato un IP storico in un successo che ha segnato una generazione con Top Gun: Maverick, che ha incassato 1,496 miliardi di dollari ed è diventato l’undicesimo film di maggior incasso della storia al momento.

Tuttavia, anche il suo seguito, F1 The Movie (una storia originale ambientata nel mondo del popolare sport motoristico), è diventato un successo, incassando 628,7 milioni di dollari e diventando il film di maggior incasso con Brad Pitt nel ruolo principale.

Se Kosinski riuscirà a ottenere un successo simile con Miami Vice, Austin Butler (che ha già dimostrato il suo talento nei film polizieschi con Caught Stealing, che ha ottenuto buone recensioni ma non è riuscito a infiammare il botteghino) potrebbe consolidare la sua posizione come una delle star del cinema più importanti dell’era moderna.

FOTO DI COPERTINA: Austin Butler alla premiere di “The Bikeriders” Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com