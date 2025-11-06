Avatar: Fuoco e Cenere, annunciato il tour mondiale – ecco le tappe

Preparatevi, la Disney alza il volume per il terzo capitolo della saga di James Cameron, Avatar: Fuoco e Cenere, prodotto da 20th Century Studios, con un’anteprima mondiale che inizierà a Hollywood lunedì 1° dicembre al Dolby Theater. Consultate il programma del tour più avanti. Cameron e il cast voleranno in tutto il mondo, con un pubblico numeroso.

Il terzo capitolo della saga, vincitrice di 4 premi Oscar, candidata a 13 premi Oscar e con un incasso di 5,3 miliardi di dollari, è il film di punta del Natale di quest’anno, in uscita il 19 dicembre. Parigi è stata scelta per l’anteprima europea il 5 dicembre a La Seine Musicale, che per la prima volta in assoluto sarà trasformata per un evento di anteprima. Per l’occasione, la location sarà dotata di una tecnologia di proiezione all’avanguardia per un realismo visivo che porterà il mondo di Pandora a un livello di immersione completamente nuovo.

Lunedì 8 dicembre – Anteprima cinese a Sanya

Martedì 9 dicembre – Anteprima italiana a Milano e anteprima spagnola a Madrid

Mercoledì 10 dicembre – Anteprima giapponese a Tokyo

Giovedì 11 dicembre – Anteprima britannica a Londra

Sabato 13 dicembre – Anteprima neozelandese a Wellington

Lunedì 15 dicembre – Anteprima australiana a Sydney e anteprima messicana a Città del Messico

Mercoledì 17 dicembre – Anteprima canadese a Toronto

I partner del tour mondiale di Avatar: Fuoco e Cenere includono Dolby, Meta, Enterprise e Coca-Cola. Le proiezioni dei premi per i gruppi di voto si terranno simultaneamente in tutto il mondo.

Il primo Avatar, uscito nel 2009, rimane il film con il maggior incasso di tutti i tempi, con 2,92 miliardi di dollari, con un incasso nazionale di 785,2 milioni di dollari (il quarto film con il maggior incasso di tutti i tempi negli Stati Uniti). Avatar ha ricevuto nomination agli Oscar per miglior film, regia, montaggio, colonna sonora, missaggio audio e montaggio, e ha vinto per fotografia, effetti visivi e direzione artistica. Il film è stato anche premiato con i Golden Globe come miglior film drammatico e miglior regista.

Tredici anni dopo, nel 2022, Avatar: La via dell’acqua è uscito nelle sale ed è diventato il terzo film con il maggior incasso di sempre al botteghino mondiale con 2,34 miliardi di dollari. Il film ha ottenuto quattro nomination agli Oscar, tra cui miglior film, e ha vinto un Oscar per i migliori effetti visivi.

In Avatar: Fuoco e Cenere, la famiglia di Jake e Neytiri affronta il dolore dopo la morte di Neteyam. Incontrano una nuova e aggressiva tribù Na’vi, il Popolo della Cenere, guidata dal focoso Varang, mentre il conflitto su Pandora si intensifica e un nuovo orientamento morale emerge.