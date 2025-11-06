HomeCinema News2025

Avatar: Fuoco e Cenere, annunciato il tour mondiale – ecco le tappe

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Avatar: Fuoco e Cenere - Cortesia 20th Century Studio

Preparatevi, la Disney alza il volume per il terzo capitolo della saga di James Cameron, Avatar: Fuoco e Cenere, prodotto da 20th Century Studios, con un’anteprima mondiale che inizierà a Hollywood lunedì 1° dicembre al Dolby Theater. Consultate il programma del tour più avanti. Cameron e il cast voleranno in tutto il mondo, con un pubblico numeroso.

Il terzo capitolo della saga, vincitrice di 4 premi Oscar, candidata a 13 premi Oscar e con un incasso di 5,3 miliardi di dollari, è il film di punta del Natale di quest’anno, in uscita il 19 dicembre. Parigi è stata scelta per l’anteprima europea il 5 dicembre a La Seine Musicale, che per la prima volta in assoluto sarà trasformata per un evento di anteprima. Per l’occasione, la location sarà dotata di una tecnologia di proiezione all’avanguardia per un realismo visivo che porterà il mondo di Pandora a un livello di immersione completamente nuovo.

  • Lunedì 8 dicembre – Anteprima cinese a Sanya
  • Martedì 9 dicembre – Anteprima italiana a Milano e anteprima spagnola a Madrid
  • Mercoledì 10 dicembre – Anteprima giapponese a Tokyo
  • Giovedì 11 dicembre – Anteprima britannica a Londra
  • Sabato 13 dicembre – Anteprima neozelandese a Wellington
  • Lunedì 15 dicembre – Anteprima australiana a Sydney e anteprima messicana a Città del Messico
  • Mercoledì 17 dicembre – Anteprima canadese a Toronto

I partner del tour mondiale di Avatar: Fuoco e Cenere includono Dolby, Meta, Enterprise e Coca-Cola. Le proiezioni dei premi per i gruppi di voto si terranno simultaneamente in tutto il mondo.

Avatar: Fuoco e cenereIl primo Avatar, uscito nel 2009, rimane il film con il maggior incasso di tutti i tempi, con 2,92 miliardi di dollari, con un incasso nazionale di 785,2 milioni di dollari (il quarto film con il maggior incasso di tutti i tempi negli Stati Uniti). Avatar ha ricevuto nomination agli Oscar per miglior film, regia, montaggio, colonna sonora, missaggio audio e montaggio, e ha vinto per fotografia, effetti visivi e direzione artistica. Il film è stato anche premiato con i Golden Globe come miglior film drammatico e miglior regista.

Tredici anni dopo, nel 2022, Avatar: La via dell’acqua è uscito nelle sale ed è diventato il terzo film con il maggior incasso di sempre al botteghino mondiale con 2,34 miliardi di dollari. Il film ha ottenuto quattro nomination agli Oscar, tra cui miglior film, e ha vinto un Oscar per i migliori effetti visivi.

In Avatar: Fuoco e Cenere, la famiglia di Jake e Neytiri affronta il dolore dopo la morte di Neteyam. Incontrano una nuova e aggressiva tribù Na’vi, il Popolo della Cenere, guidata dal focoso Varang, mentre il conflitto su Pandora si intensifica e un nuovo orientamento morale emerge.

Articolo precedente
Gremlins 3, confermata la data d’uscita e il regista!
Articolo successivo
In che modo Predator: Badlands interrompe un trend del franchise
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved