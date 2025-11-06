In che modo Predator: Badlands interrompe un trend del franchise

Il regista di Predator: Badlands, Dan Trachtenberg, spiega come un aspetto del film rompa gli schemi della serie. In uscita ufficiale il 6 novembre, Predator: Badlands ha l’opportunità di mostrare di cosa è fatto il franchise questo fine settimana. È la prima uscita nelle sale cinematografiche per la serie da The Predator del 2018.

Badlands è destinato al successo sotto vari aspetti, con la nota e apprezzata attrice Elle Fanning che interpreta una nuova protagonista in una serie ricca di personaggi già noti come Yautja. Anche i due film di Trachtenberg su Predator per Hulu, Prey e Predator: Killer of Killers, sono stati accolti molto bene.

In una discussione moderata da Todd Gilchrist durante la proiezione in anteprima IMAX di Predator: Badlands, Trachtenberg spiega come l’ambientazione del film lo distingua. Nella domanda di Todd, ha osservato che gli altri film tendono a concentrarsi sull’influenza degli Yautja sui luoghi tropicali. Trachtenberg spiega di considerare gli Yautja come “una cultura nomade”.

Questo ha reso Predator: Badlands più adatto a realizzare un film ambientato in un paesaggio “arido” e pieno di “polvere”. Ha ritenuto che si trattasse di “un progetto completamente diverso”. La location delle riprese in Nuova Zelanda, con paesaggi molto diversi, ha contribuito a rendere tutto ciò possibile. Ecco la citazione completa di Trachtenberg qui sotto:

Todd: Sembra che il franchise si sia un po’ allontanato da questo, ma i primi film in particolare si concentravano molto sul fatto di trovarsi in un luogo tropicale e di vederli comparire lì. Quanto, se non del tutto, questo ha influenzato la tua concezione del mondo natale degli Yautja? Perché guardi i primi 10 minuti di questo film e pensi: “Oh, wow, è davvero qualcosa che non avevo mai visto qui”. In che modo questo aspetto della mitologia ha forse influenzato la tua decisione di creare questo paesaggio arido e spietato, che li spingerebbe a lasciare il pianeta per uccidere le persone altrove?

Dan Trachtenberg: Credo di aver avuto la sensazione che fossero una cultura nomade, come quella del Western, solitaria, arida, polverosa e diversa dai pianeti in cui si recano. Hai ragione a sottolineare che spesso si recano in un luogo che è giungla. Anche in Predators, quando vanno su un pianeta diverso, anche quello era giungla. Quindi volevo che fosse il più distinto possibile e dare al film una portata e una scala tali da dare davvero la sensazione di attraversare un pianeta da un altro a un altro completamente diverso. In effetti, ero davvero concentrato, andando in Nuova Zelanda, sul fatto che non ci trovassimo in una giungla come tante altre. Credo che a volte tendiamo ad associare le foreste al fantasy e la giungla alla fantascienza. Ciò che rendeva davvero unica la Nuova Zelanda è la sua interessante combinazione di entrambi. Ambientare una sequenza in campo aperto con quei pazzeschi baccelli chiodati e il rasoio, tutte quelle cose che esteticamente erano un po’ più distintive, interessanti e pericolose.

Se c’è qualcosa che i recenti film di Predator hanno lasciato intendere, è questo: gli Yautja sono ovunque. Predator: Killer of Killers lo ha chiarito in particolare, tracciando la presenza degli Yautja in diverse epoche storiche e in diversi paesi, tra cui il Giappone feudale, l’era vichinga e gli Stati Uniti degli anni ’40.

Trachtenberg ha anche cercato, più in generale, di cambiare il volto del franchise di Predator. Nel suo primo tentativo, Prey, Trachtenberg ha scelto di incentrare la storia attraverso la lente di un guerriero della nazione Comache.

Ora, Predator: Badlands si spinge oltre, attraverso il suo paesaggio. Allontanandosi dall’atmosfera tropicale, come fa riferimento a Trachtenberg, si crea un film che è “esteticamente” un po’ più distinto rispetto ai suoi predecessori. Pur con elementi ricorrenti come gli Yautja, l’ambientazione permette a Badlands di apparire come un film completamente diverso dagli altri.

Finché Trachtenberg continuerà a realizzare film di Predator, è sicuro che ne farà qualcosa di unico. Ha già dato alla saga il suo primo lungometraggio d’animazione e l’ha rivitalizzata con Prey. Ora, si ispira allo stile nomade degli Yautja con l’ambiente arido di Predator: Badlands.