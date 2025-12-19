Digger: primo misterioso teaser del film di Alejandro G. Iñárritu con Tom Cruise

Ora che la partecipazione di Tom Cruise alla serie Mission: Impossible sembra essere giunta al termine, la star dei film d’azione è pronta per nuovi progetti. Il primo di questi è un film con il due volte premio Oscar Alejandro G. Iñárritu, fino ad oggi rimasto nel mistero. Ora, però, su X, Cruise ha condiviso un primo poster del film, che si intitolerà Digger. Lo slogan recita che si tratta di una “commedia di proporzioni catastrofiche” e l’uscita è prevista per ottobre 2026.

Il poster del film mostra il titolo che forma quello che dovrebbe essere il personaggio di Cruise nel film, con in mano una pala e indossando stivali da cowboy su uno sfondo arancione, in stile Saul Bass. Pochi minuti dopo, la Warner Bros. ha invece condiviso un teaser ufficiale. In questo, mentre tiene in mano una pala, Cruise balla in modo stravagante, come ha già fatto in film come Risky Business o Tropic Thunder.

Poi, la star di Top Gun viene ripresa in piedi mentre cammina sulla ringhiera di un molo. Anche in questo caso, Cruise sembra farlo mentre balla. Inoltre, l’attore sembra avere un aspetto diverso dal suo solito, curato e affascinante. Sebbene non lo si veda mai chiaramente, il profilo lascia intendere che qualcosa di diverso ci sia nella sua acconciatura e, potenzialmente, nel suo volto, anticipando una possibile trasformazione al trucco per Cruise.

La trama del film è stata tenuta segreta fino a questo momento, ma è chiaro che Cruise interpreterà il personaggio principale, Digger Rockwell. La commedia in uscita vede anche la partecipazione di John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Emma D’Arcy, Sophie Wilde, Sandra Hüller e Jesse Plemons. Il film è stato co-sceneggiato da Iñárritu, dagli ex sceneggiatori di Birdman Alexander Dinelaris e Nicolás Giacobone e da Sabina Berman.

Prima della rivelazione, Cruise ha condiviso una foto delle prove del 2024 insieme a Iñárritu. Si è detto profondamente commosso dal lavorare al fianco del regista premio Oscar, che gli ha consegnato un Oscar onorario ai Governors Awards a novembre. Cruise ha anche detto di essere un fan di lunga data di Iñárritu, affermando di aver visto Amores Perros 25 anni fa.

Iñárritu, noto per film come 21 Grammi ​​​​​​e Biutiful, ha parlato molto bene di Cruise in un’intervista di ottobre. Ha definito il suo rapporto sul set con Cruise “fantastico” e “dolce” e ha elogiato la passione e l’integrità dell’attore. Iñárritu ha aggiunto che il ruolo di Cruise in Digger “sorprenderà il mondo”. Parlando del film stesso, invece, il regista acclamato dalla critica lo ha definito “una novità”, aggiungendo che si tratta di una “commedia selvaggia” impegnativa.

Girato nel Regno Unito nel 2024 e all’inizio del 2025, Digger è il primo film in lingua inglese di Iñárritu dopo The Revenant, il film del 2015 che ha vinto gli Oscar per il miglior regista, la migliore fotografia e il miglior attore per Leonardo DiCaprio. Il suo ultimo film è invece stato Bardo, falsa cronaca di una manciata di verità, uscito in sordina su Netflix nel 2022.