Gremlins 3, confermata la data d’uscita e il regista!

Di Chiara Guida

Gremlins 3

Gremlins 3 conferma la sua data di uscita con un regista di Harry Potter a bordo del sequel, attualmente in fase di sviluppo presso la Warner Bros. Lo sviluppo di un possibile Gremlins 3 è in corso dal 2013, con notizie sporadiche nel corso degli ultimi otto anni. Nel gennaio 2025, un rapporto ha confermato che la Warner Bros. sta ancora lavorando al sequel.

Ora, Variety riporta che Gremlins 3 uscirà nel novembre 2027, con Chris Columbus, regista dei primi due film di Harry Potter, che dirigerà e produrrà il film. La finestra di uscita del film è stata confermata dal CEO e presidente di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, durante una call con gli investitori. Steven Spielberg tornerà come produttore esecutivo.

Columbus aveva già scritto il primo Gremlins nel 1984, mentre sia il primo che il suo sequel del 1990, Gremlins 2: La nuova stirpe, erano stati prodotti dalla Amblin Entertainment di Spielberg. Nel 2017, Chris Columbus era stato incaricato di scrivere il nuovo capitolo. Tuttavia, queste ultime notizie da Zaslav non specificano se abbia scritto la sceneggiatura del sequel.

Nessun dettaglio sulla trama del sequel è stato rivelato durante la chiamata con gli investitori. Altri dettagli precedenti sul film includono che non utilizzerà la CGI per i mogwai e i gremlins, optando invece per gli effetti speciali che hanno caratterizzato i primi due film. Sebbene non sia chiaro se questo piano cambierà, l’inclusione di Columbus e Spielberg indica che il sequel cercherà di catturare l’atmosfera dell’originale il più fedelmente possibile.

Ora che novembre 2027 è stato confermato come finestra di uscita per Gremlins 3, è probabile che ulteriori notizie sul sequel emergeranno man mano che il suo sviluppo entrerà a pieno regime. Con Columbus a capo del progetto, è probabile che il film sarà molto simile all’originale, con tocchi di modernizzazione che si intrecciano con la sua trama nostalgica e da commedia horror.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
