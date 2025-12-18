Avatar: Fuoco e Cenere primo al box office, ma con un debutto inferiore al film precedente

La fortunata saga di James Cameron torna nelle sale il 19 dicembre, ma le previsioni di incasso per il weekend di apertura di Avatar: Fuoco e Cenere sono inferiori a quelle del suo predecessore. Ciò nonostante, il nuovo capitolo di Avatar si colloca al primo posto nel box office di questo fine settimana, davanti ai nuovi film The Housemaid, The SpongeBob Movie: Un’avventura da pirati e David.

La proiezione di 100 milioni di dollari per Avatar: Fuoco e Cenere è inferiore a quella di Avatar – La via dell’acqua, che nel 2022 ha debuttato con 134 milioni di dollari in Nord America. Il tanto atteso sequel, arrivato 13 anni dopo l’originale Avatar (2009), ha anche incassato ben 444 milioni di dollari in tutto il mondo, circa 100 milioni in più rispetto al previsto incasso globale del terzo capitolo.

Tuttavia, le proiezioni di Avatar: Fuoco e Cenere, che ha ricevuto recensioni largamente positive, superano gli incassi iniziali di Avatar nel 2009, che notoriamente ha continuato a guadagnare oltre 2,9 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il film originale di Cameron ha avuto un incasso iniziale di 77 milioni di dollari sul mercato interno, per poi guadagnare 760 milioni di dollari sul mercato interno, sottolineando la longevità del franchise di successo della Disney.

Sebbene le stime del nuovo film siano quindi inferiori a quelle di Avatar – La via dell’acqua, ciò non significa necessariamente che il nuovo sequel non seguirà i suoi predecessori nel superare il traguardo dei 2 miliardi di dollari al botteghino. I due precedenti film di Avatar hanno infatti avuto una lunga permanenza al botteghino, continuando a crescere per diverse settimane in cima alle classifiche. Avatar: Fuoco e Cenere ha anche le prossime due settimane a disposizione, durante il resto delle festività natalizie, per continuare ad aumentare il suo pubblico.

Anche fino all’inizio di gennaio, la probabilità che un altro colosso del box office arrivi a superare il film sembra bassa. Se il terzo capitolo diventerà un successo al botteghino da 2 miliardi di dollari sarà possibile stimarlo meglio nel weekend successivo a Natale, poiché questo potrebbe offrire un confronto più accurato con la performance di Avatar – La via dell’acqua, che ha avuto nove giorni di programmazione nelle sale prima di Natale nel 2022 rispetto ai sei giorni di questo nuovo film.

Le previsioni di apertura di Avatar: Fuoco e Cenere potrebbero essere deludenti dopo il successo record del suo predecessore, ma le diverse circostanze di uscita non giustificano il panico al momento. Ricordiamo che Cameron deciderà se realizzare gli annunciati Avatar 4 e Avatar 5 solo in caso di buon successo economico di questo terzo film.