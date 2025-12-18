Daisy Ridley e Rupert Grint nel cast di Ebenezer: A Christmas Carol con Johnny Depp

Daisy Ridley, protagonista dei recenti film della saga di Star Wars, è entrata a far parte del cast di un nuovo film con Johnny Depp che adatterà una delle storie fantasy più iconiche di sempre. Insieme a lei, si unisce al film anche Rupert Grint, noto per essere stato Ron Weasley nella saga cinematografica di Harry Potter.

Deadline riporta infatti che i due attori reciteranno nel nuovo adattamento di A Christmas Carol di Charles Dickens, intitolato Ebenezer: A Christmas Carol, che uscirà il 13 novembre 2026. Il cast è ricco di nomi importanti, tra cui Depp, Sam Claflin, Charlie Murphy, Arthur Conti, Ellie Bamber, Andrea Riseborough, Ian McKellen e Tramell Tillman.

Depp interpreterà Ebenezer Scrooge in questa nuova versione della Paramount, mentre Grint dovrebbe interpretare il ruolo di Bob Crachit. Il personaggio di Ridley non è invece stato ancora rivelato. Ebenezer: A Christmas Carol sarà diretto da Ti West, con una sceneggiatura di Nathaniel Halpern. Emma Watts, Stephen Deuters, Jason Forman, Adam Bohling e David Reid sono i produttori.

Pubblicato nel 1843, A Christmas Carol è stato adattato numerose volte nel corso degli anni, tra cui il musical per il grande schermo Scrooge nel 1970, Mickey’s Christmas Carol nel 1983, Scrooged nel 1988, The Muppet Christmas Carol nel 1992, il film TV A Christmas Carol nel 1999 e il film d’animazione in performance capture A Christmas Carol nel 2009. Il nuovo film seguirà a sua volta la trama del romanzo di Dickens, in cui Scrooge riceve la visita dei fantasmi del Natale passato, presente e futuro, mentre impara dai propri errori e giura di diventare un uomo migliore.