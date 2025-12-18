Terminator 7: James Cameron rivela se Arnold Schwarzenegger ne farà parte

Il regista James Cameron, che da tempo ha affermato di star lavorando ad un Terminator 7, ha appena rivelato se ci sono piani per vedere il ritorno di Arnold Schwarzenegger nei panni dell’iconico personaggio. Durante un’intervista per la copertina di The Hollywood Reporter, mentre promuoveva Avatar: Fuoco e cenere (qui la recensione), Cameron ha dunque condiviso alcuni dettagli sui progressi di Terminator 7, confermando che “si immergerà completamente” nel progetto una volta terminata la promozione del terzo Avatar.

Ribadisce però che “ci sono molti problemi narrativi da risolvere. Il più grande è come rimanere abbastanza al passo con ciò che sta realmente accadendo per renderlo fantascienza”. Riguardo al coinvolgimento di Schwarzenegger, ha invece affermato: “Posso tranquillamente dire che non ci sarà”. Ciò significa che Terminator 7 sarà il primo film di Terminator senza la star principale della saga.

L’acclamato regista ha poi spiegato la sua decisione scioccante, dicendo: “È tempo di una nuova generazione di personaggi. Ho insistito affinché Arnold fosse coinvolto in Terminator: Destino Oscuro [del 2019], ed è stato un ottimo finale per lui interpretare il T-800. C’è bisogno di un’interpretazione più ampia di Terminator e dell’idea di una guerra temporale e di una super intelligenza. Voglio fare cose nuove che la gente non immagina”.

Sin dall’inizio della serie, Schwarzenegger ha contribuito a trasformare il personaggio principale in un’icona ed è stato una presenza fissa nei film successivi. Tuttavia, dato il nuovo aggiornamento di Cameron, sembra che Destino Oscuro potrebbe segnare l’ultima apparizione dell’attore d’azione nei panni dell’iconico personaggio, se non ci saranno ulteriori sequel oltre a Terminator 7.

Il regista, che ha ideato la saga fantascientifica con il film del 1984, sta ora lavorando attivamente al settimo capitolo dal 2022, che segna il suo tanto atteso ritorno alla saga. Dopo aver diretto Terminator e Terminator 2 – Il giorno del giudizio, Cameron non è più stato coinvolto nella saga a causa di problemi relativi ai diritti e alla sceneggiatura. Ha comunque ricoperto il ruolo di consulente e produttore per Destino Oscuro.

Tuttavia, Cameron ha ammesso che far tornare e Schwarzenegger Linda Hamilton per Destino Oscuro è stato un errore. Inoltre, sembra già che il prossimo sequel avrebbe dovuto continuare senza la star principale. Nel maggio 2023, Schwarzenegger ha parlato con The Hollywood Reporter e ha risposto che, sebbene la saga sarebbe continuata, lui aveva “chiuso”. Ha affermato: “Ho capito chiaramente che il mondo vuole andare avanti con un tema diverso quando si tratta di ‘Terminator’. Qualcuno deve trovare un’idea brillante”.

Ha anche condiviso l’opinione che Genisys e Destino Oscuro “non fossero scritti bene”. Ora, sembra che Cameron abbia preso la decisione creativa di andare avanti senza la star, volendo dare una nuova direzione alla narrazione del franchise. Questo rimane il dettaglio più confermato nello sviluppo di Terminator 7. I dettagli della trama rimangono però segreti, poiché il regista sta lavorando attivamente alla sceneggiatura del film, avendo espresso che sta ancora cercando di decifrare il codice della narrazione.

Sebbene Cameron non abbia fornito molti altri dettagli sul settimo film, rimane uno dei registi più impegnati anche all’età di 71 anni. Da oltre un decennio è molto concentrato sulla saga di Avatar con Avatar: Fuoco e cenere in uscita il 19 dicembre, mentre sono in programma un quarto e un quinto capitolo. D’altra parte, il regista sta anche lavorando a un adattamento del libro di Charles Pellegrino Ghosts of Hiroshima.

Tuttavia, in una recente intervista ha rivelato di non aver ancora iniziato a lavorare alla sceneggiatura. Ciononostante, è chiaro che Terminator 7 è ancora in fase di sviluppo, ma non ci sono ancora piani per le riprese e l’uscita. Ad ogni modo, è rassicurante che Cameron voglia segnare il suo ritorno dopo decenni alla saga, anche se nel frattempo ci vorrà un po’ di pazienza.