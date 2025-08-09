HomeCinema News2025

Batman: Zach Cregger, regista di Weapons, ha scritto uno spin-off per il DCU

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News

Il Capitolo 1 della DCU, intitolato “Gods and Monsters”, è ufficialmente iniziato con l’uscita del film Superman di James Gunn, mentre HBO Max si prepara a lanciare la seconda stagione di Peacemaker alla fine di questo mese. Uno dei principali eroi della Justice League che verrà riproposto per il DCU è Batman, con il film The Brave and The Bold attualmente in fase di sviluppo.

Tuttavia, questo sembra non essere l’unico progetto legato a Gotham City che i fan potranno vedere dalla DC Studios (non considerando il The Batman – Parte 2 di Matt Reeves, appartenente all’Elseworld). The Hollywood Reporter ha infatti rivelato che il regista di Weapons, Zach Cregger, avrebbe scritto una sceneggiatura per un film legato a Batman ambientato nella DCU, intitolato Henchmen.

Il film, stando a quanto riportato, “è incentrato su un tirapiedi di basso livello nel mondo criminale di Gotham che acquista notorietà dopo essere riuscito a mettere fuori combattimento Batman grazie a un colpo di fortuna”. Sebbene Batman possa potenzialmente apparire nel film, il rapporto rivela che Harley Quinn e Joker fanno parte della sceneggiatura di Henchmen. Si dice che la DC Studios sia a conoscenza del progetto ma la proposta non è stata ancora formalmente presentata a James Gunn e Peter Safran.

Cosa significa la notizia sul film spin-off di Batman

Sebbene Henchmen non sia dunque ancora stato proposto, la notizia è stata diffusa lo stesso giorno in cui THR ha pubblicato una nuova intervista con il regista. Anche se non ha confermato che si tratti di questo progetto, parlando dei suoi prossimi lavori il regista di Weapons ha affermato: “Ho Resident Evil, e poi ho un film di fantascienza subito dopo che è originale. Ho poi un altro copione finito che vorrei realizzare. In realtà è ambientato nell’universo DC, ma è totalmente originale e non è un film di supereroi”.

THR ha anche sottolineato nel suo articolo su Henchmen che, sebbene la DCU non abbia ancora scelto un nuovo attore per interpretare Joker, Margot Robbie potrebbe teoricamente essere chiamata a riprendere il ruolo di Harley Quinn, dopo la sua partecipazione alla timeline dei film DCEU. Tuttavia, solo il tempo dirà come andrà a finire il casting, dato che Henchmen deve prima ottenere il via libera dalla DC Studios.

Articolo precedente
Tutta colpa del rock: recensione del film di Andrea Jublin con Lillo
Articolo successivo
John Cena e Kevin Hart protagonisti della commedia d’azione The Leading Man
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved