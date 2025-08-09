Batman: Zach Cregger, regista di Weapons, ha scritto uno spin-off per il DCU

Il Capitolo 1 della DCU, intitolato “Gods and Monsters”, è ufficialmente iniziato con l’uscita del film Superman di James Gunn, mentre HBO Max si prepara a lanciare la seconda stagione di Peacemaker alla fine di questo mese. Uno dei principali eroi della Justice League che verrà riproposto per il DCU è Batman, con il film The Brave and The Bold attualmente in fase di sviluppo.

Tuttavia, questo sembra non essere l’unico progetto legato a Gotham City che i fan potranno vedere dalla DC Studios (non considerando il The Batman – Parte 2 di Matt Reeves, appartenente all’Elseworld). The Hollywood Reporter ha infatti rivelato che il regista di Weapons, Zach Cregger, avrebbe scritto una sceneggiatura per un film legato a Batman ambientato nella DCU, intitolato Henchmen.

Il film, stando a quanto riportato, “è incentrato su un tirapiedi di basso livello nel mondo criminale di Gotham che acquista notorietà dopo essere riuscito a mettere fuori combattimento Batman grazie a un colpo di fortuna”. Sebbene Batman possa potenzialmente apparire nel film, il rapporto rivela che Harley Quinn e Joker fanno parte della sceneggiatura di Henchmen. Si dice che la DC Studios sia a conoscenza del progetto ma la proposta non è stata ancora formalmente presentata a James Gunn e Peter Safran.

Cosa significa la notizia sul film spin-off di Batman

Sebbene Henchmen non sia dunque ancora stato proposto, la notizia è stata diffusa lo stesso giorno in cui THR ha pubblicato una nuova intervista con il regista. Anche se non ha confermato che si tratti di questo progetto, parlando dei suoi prossimi lavori il regista di Weapons ha affermato: “Ho Resident Evil, e poi ho un film di fantascienza subito dopo che è originale. Ho poi un altro copione finito che vorrei realizzare. In realtà è ambientato nell’universo DC, ma è totalmente originale e non è un film di supereroi”.

THR ha anche sottolineato nel suo articolo su Henchmen che, sebbene la DCU non abbia ancora scelto un nuovo attore per interpretare Joker, Margot Robbie potrebbe teoricamente essere chiamata a riprendere il ruolo di Harley Quinn, dopo la sua partecipazione alla timeline dei film DCEU. Tuttavia, solo il tempo dirà come andrà a finire il casting, dato che Henchmen deve prima ottenere il via libera dalla DC Studios.