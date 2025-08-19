Mahershala Ali Will non presterà la voce a Blade in Marvel Zombies

L’imminente spin-off di What If…? della Marvel Animation, Marvel Zombies, introdurrà una variante multiversale davvero unica: Blade Knight. Il Daywalker ha in qualche modo ereditato il ruolo di Moon Knight da Marc Spector, e ci si aspettava che Mahershala Ali prestasse la voce al personaggio.

Beh, ComicBook.com ha confermato che Todd Williams (The Chicago Code) interpreterà Blade Knight. È interessante notare che in precedenza aveva sostituito Ali come voce di Titano nella serie TV animata Invincible di Prime Video.

Mentre Mahershala Ali ha avuto un breve cameo vocale in Eternals del 2021, il film da solista del Daywalker rimane bloccato nel limbo dopo essere stato annunciato al Comic-Con oltre sei anni fa. Immaginavamo che l’intenzione fosse quella di farci incontrare Blade, il premio Oscar, prima della messa in onda di Marvel Zombies, anche se non è più chiaro se Ali avrebbe mai ripreso il ruolo in questa serie.

Se il film di Blade non dovesse concretizzarsi, il lavoro di Ali nel MCU potrebbe ridursi alla confusa e irrisolta scena post-credit di Eternals. Tuttavia, il nostro ultimo aggiornamento sul reboot a lungo rimandato è stato ampiamente positivo.

“Non volevamo semplicemente mettere un vestito di pelle ad [Ali] e farlo iniziare a uccidere vampiri”, ha recentemente dichiarato il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige sul motivo per cui le sceneggiature di Michael Starrbury, Nic Pizzolatto, Michael Green e altri non sono state presentate alle telecamere. “Doveva essere unico e cadeva proprio nel momento in cui abbiamo iniziato a tirarci indietro e a dire ‘accetta solo ciò che è incredibilmente fantastico’, e all’epoca non era così fantastico.”

“E non ci sentivamo, come spesso accade, di poter iniziare con una buona sceneggiatura e renderla fantastica attraverso la produzione”, ha ammesso. “Non eravamo sicuri di poterlo fare con ‘Blade’ e non volevamo fare lo stesso con Mahershala e non volevamo farlo con noi.” “Ce n’erano tre o quattro, due che erano del secondo periodo e non lo sono”, ha aggiunto il dirigente. “Siamo arrivati ai giorni nostri ed è su quello che ci stiamo concentrando.”

Chi recita in Marvel Zombies?

Il cast confermato di Marvel Zombies include Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Awkwafina (Katy), David Harbour (Red Guardian), Simu Liu (Shang-Chi), Randall Park (Jimmy Woo), Florence Pugh (Yelena Belova), Hailee Steinfeld (Occhio di Falco), Dominique Thorne (Ironheart), Iman Vellani (Ms. Marvel), Hudson Thames (Spider-Man) e Todd Williams in un ruolo misterioso.

Per quanto riguarda la trama, sappiamo solo che “Scarlet Witch che sarà “in prima linea nella nuova serie come una potente avversaria”. Verrà chiamata la Regina Morta, mentre Okoye “fungerà da cattiva secondaria e sarà a capo di un esercito di non morti, seguendo gli ordini di Scarlet Witch”.

Bryan Andrews dirige Marvel Zombies da una sceneggiatura di Zeb Wells. I produttori esecutivi includono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt, Wells e Andrews. Danielle Costa e Carrie Wassenaar sono le produttrici.

Marvel Zombies debutterà su Disney+ il 24 settembre.