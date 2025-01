Billy Crystal e Meg Ryan ricreano la scena dell’orgasmo finto per il Super Bowl ma c’è anche Sydney Sweeney

Billy Crystal e Meg Ryan ridanno vita a una delle scene più celebri della storia del cinema. Una delle cose di Sally Albright che fa impazzire Harry Burns nel film del 1989 Harry ti presento Sally è il suo essere schizzinosa riguardo al cibo. Le ci vuole un’ora e mezza per scegliere un panino, le dice. Ma ora, ha solo 30 secondi.

I personaggi, interpretati da Crystal e Ryan, tornano al Katz’ Delicatessen di New York per il remake di una delle scene più note del film in cui Sally finge di avere un orgasmo mentre la coppia cena. L’occasione è uno spot tv per la promozione della maionese Hellmann’s in vista del Super Bowl.

Con il film che ha recentemente compiuto il suo 35° anniversario ed è stato accettato nel National Film Registry, “sembrava proprio la tempesta perfetta per noi tornare insieme allo stesso tavolo e avere indigestione“, dice Crystal, durante una recente intervista.

Ecco di seguito lo spot con Billy Crystal e Meg Ryan in cui compare anche Sydney Sweeney:

Dieci anni per dirsi “ti amo”. Oppure: l’amicizia tra uomo e donna forse non esiste. La commedia famosa per la “scena del finto orgasmo”, ma godibile anche e soprattutto per molti altri aspetti, si potrebbe riassumere in queste due frasi. I film come Harry ti presento Sally provocano nello spettatore di oggi una sottile e bonaria invidia. Non tanto per l’emozione che regala una storia d’amore, quanto per il contesto sociale ed economico in cui essa si sviluppa: un ambiente in cui il benessere illumina la realtà dei protagonisti di una luce così benevola e ovvia, da lasciar loro tutto il tempo per pensare solo ed esclusivamente a beghe sentimentali di varia natura.