Black Panther 3: Ryan Coogler conferma che è il suo prossimo film

Black Panther 3 è sempre più vicino a diventare realtà, grazie alle ultime novità sul sequel emerse dal Marvel Cinematic Universe. La Saga del Multiverso sta volgendo al termine, mentre la Marvel Studios si concentra sui progetti rimanenti della Fase 6, ma il futuro di un altro amato franchise dell’MCU sembra già promettente. Durante la sua apparizione a Deadline Contenders, a Ryan Coogler è infatti stato chiesto del terzo capitolo di Black Panther e se questo sarà il suo prossimo film. Pur rimanendo evasivo, Coogler ha dato la seguente risposta:

“Se fosse chiunque altro, direi che non posso né confermare né smentire. Ma ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando sodo… È il prossimo film”, sono le parole del regista. Dopo il finale di Black Panther: Wakanda Forever, Letitia Wright è pronta a riprendere il ruolo di Shuri in Avengers: Doomsday, dato che ora è lei la Black Panther di turno. L’attrice e il resto del cast hanno completato le riprese principali del grande film di squadra il 19 settembre 2025.

Negli ultimi anni sono invece emerse lentamente alcune novità su Black Panther 3, uno dei sequel in programma alla Marvel Studios, dopo che l’installazione del 2022 ha incassato 859,2 milioni di dollari al botteghino mondiale. Dato che l’MCU è concentrato sulla conclusione della Saga del Multiverso, la Fase 7 è molto probabilmente il momento in cui sarà programmato il seguito.

Tuttavia, una delle novità di Black Panther 3 è l’introduzione di Denzel Washington nell’MCU, poiché l’attore ha rivelato che Coogler sta lavorando a un ruolo per lui nel prossimo progetto. Uno degli ultimi indizi che l’icona di Hollywood ha dato sul suo misterioso ruolo risale all’agosto 2025, quando ha detto a Liam Crowley di ScreenRant che chiunque sia il personaggio che interpreterà, “è una cosa tra me e Ryan”.

Se il sequel avrà luogo dopo le riprese di Avengers: Secret Wars, pur essendo basato sulla Fase 7, il finale della Fase 6 potrebbe avere un impatto importante su Black Panther 3. Poiché il franchise sembra destinato a subire un reset dopo l’installazione del 2027, il pubblico potrebbe trovarsi di fronte a un Wakanda molto diverso, a seconda di come sarà l’universo dopo la Saga del Multiverso. In ogni caso, Black Panther 3 non ha attualmente una data di uscita definita.