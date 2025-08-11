HomeCinema News2025

Denzel Washington evasivo sul suo ruolo in Black Panther 3

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Denzel Washington
Denzel Washington a Roma © Cinefilos.it

Come ormai noto, Ryan Coogler sta scrivendo una parte per il leggendario attore Denzel Washington in Black Panther 3. Ad affermarlo è stato lo stesso attore, poi pentitosi di quella rivelazione. Coogler ha poi infine confermato che l’attore aveva ufficialmente firmato per entrare nel cast. Ora, in un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant sulla sua interpretazione in Highest 2 Lowest di Spike Lee, Washington ha dato una risposta schietta sulla sua partecipazione al film.

Quando Crowley gli ha chiesto se Washington e Coogler avessero continuato a discutere del suo ruolo, l’attore ha semplicemente risposto: “È una cosa tra me e Ryan”, dimostrando di non voler ripetere l’errore commesso qualche mese fa, con i Marvel Studios che probabilmente pensavano di annunciare la cosa in modo più sensazionalistico. Sebbene dunque Washington non abbia fornito aggiornamenti, è da ritenere probabile che le conversazioni sulla sua partecipazione a Black Panther 3 siano andate avanti.

Cosa significano i commenti di Denzel Washington per Black Panther 3

La scelta di Ryan Coogler di scritturare Denzel Washington in Black Panther 3 è molto importante per l’MCU, anche se l’attore non ha rivelato i dettagli. Coogler ha chiarito che ha sempre sperato di lavorare con l’attore, e il fatto che Washington, che tradizionalmente ha evitato i franchise di successo, abbia accettato è una testimonianza del fatto che ritiene Coogler un regista di talento con cui ha voglia di lavorare. Per quanto riguarda la citazione di Washington, “È una cosa tra me e Ryan” potrebbe significare qualsiasi cosa.

Sicuramente Washington è ben consapevole che la Marvel vuole che i dettagli sui film in uscita siano tenuti segreti, quindi la risposta più probabile è che lui stia semplicemente rispettando questa richiesta a modo suo. Sembra che Washington sia almeno rimasto a bordo del film, dato che avrebbe potuto facilmente rispondere in modo negativo se le discussioni fossero state interrotte. È più plausibile che Washington sappia qualcosa che sarebbe affascinante per chi segue il film, ed è proprio per questo che non vuole rivelarlo.

Articolo precedente
Spider-Man: Brand New Day potrebbe presentare personaggi insospettabili
Articolo successivo
Weapons: Zach Cregger ha già un’idea per un altro film
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved