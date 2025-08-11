Denzel Washington evasivo sul suo ruolo in Black Panther 3

Come ormai noto, Ryan Coogler sta scrivendo una parte per il leggendario attore Denzel Washington in Black Panther 3. Ad affermarlo è stato lo stesso attore, poi pentitosi di quella rivelazione. Coogler ha poi infine confermato che l’attore aveva ufficialmente firmato per entrare nel cast. Ora, in un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant sulla sua interpretazione in Highest 2 Lowest di Spike Lee, Washington ha dato una risposta schietta sulla sua partecipazione al film.

Quando Crowley gli ha chiesto se Washington e Coogler avessero continuato a discutere del suo ruolo, l’attore ha semplicemente risposto: “È una cosa tra me e Ryan”, dimostrando di non voler ripetere l’errore commesso qualche mese fa, con i Marvel Studios che probabilmente pensavano di annunciare la cosa in modo più sensazionalistico. Sebbene dunque Washington non abbia fornito aggiornamenti, è da ritenere probabile che le conversazioni sulla sua partecipazione a Black Panther 3 siano andate avanti.

Cosa significano i commenti di Denzel Washington per Black Panther 3

La scelta di Ryan Coogler di scritturare Denzel Washington in Black Panther 3 è molto importante per l’MCU, anche se l’attore non ha rivelato i dettagli. Coogler ha chiarito che ha sempre sperato di lavorare con l’attore, e il fatto che Washington, che tradizionalmente ha evitato i franchise di successo, abbia accettato è una testimonianza del fatto che ritiene Coogler un regista di talento con cui ha voglia di lavorare. Per quanto riguarda la citazione di Washington, “È una cosa tra me e Ryan” potrebbe significare qualsiasi cosa.

Sicuramente Washington è ben consapevole che la Marvel vuole che i dettagli sui film in uscita siano tenuti segreti, quindi la risposta più probabile è che lui stia semplicemente rispettando questa richiesta a modo suo. Sembra che Washington sia almeno rimasto a bordo del film, dato che avrebbe potuto facilmente rispondere in modo negativo se le discussioni fossero state interrotte. È più plausibile che Washington sappia qualcosa che sarebbe affascinante per chi segue il film, ed è proprio per questo che non vuole rivelarlo.