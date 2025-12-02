Blade: la co-star offre un aggiornamento confuso ma fedele sul film di Mahershala Ali

Blade riceve un aggiornamento contrastante da Mia Goth, che esprime la sua fiducia nel film MCU con protagonista Mahershala Ali. Annunciato al San Diego Comic Con nel 2019, il film sul cacciatore di vampiri titolare ha faticato a vedere la luce, tanto che ora è completamente assente dal calendario delle prossime uscite della Marvel.

Goth, che si è unita al cast di Blade nell’aprile 2023, ora commenta lo stato del film MCU in un’intervista con Josh Horowitz nel podcast Happy Sad Confused. L’attrice chiarisce di non avere alcuna informazione sull’attuale versione del film, ma afferma che è un progetto a cui la Marvel ha dato molta importanza:

“Non so cosa stia succedendo. Penso che vogliano realizzarlo, ed è un film così importante per loro che ci stanno prendendo tempo. Non ho davvero alcuna informazione. Non so perché ci sia voluto così tanto tempo. Vedremo. Sì, vedremo”.

Alla domanda sull’ambientazione degli anni ‘20 prevista per il nuovo Blade, Goth entra un po’ più nel dettaglio del suo coinvolgimento, rivelando che sono state fatte prove di chimica e prove costumi. Poi, però, le cose sono andate in fumo. Come spiega Goth:

“Il massimo che ho ottenuto è stato andare – ho fatto anche un provino, in realtà – e sono volata ad Atlanta dove abbiamo fatto un test di chimica tra me e Marhershala. Abbiamo fatto una prova costumi e una prova parrucche, ed ero molto entusiasta della direzione che stava prendendo. Era molto interessante. E Marhershala aveva un’interpretazione molto interessante. Era fantastico. Poi, purtroppo, da lì in poi tutto è andato in fumo”.

Diversi sceneggiatori e registi sono stati coinvolti nel film MCU Blade in vari momenti durante la sua realizzazione. Stacy Osei-Kuffour, Michael Starrbury, Nic Pizzolatto, Eric Pearson e Michael Green hanno tutti lavorato alla sceneggiatura, e anche i registi Bassam Tariq e Yann Demange sono stati coinvolti in momenti diversi prima di abbandonare entrambi il progetto.

Al momento, nessun regista è pubblicamente associato a Blade, e la realizzazione del progetto rimane ancora un punto interrogativo. Tuttavia, nonostante i ritardi, l’ultimo commento di Goth è un segnale rassicurante: la Marvel non realizzerà il film solo per il gusto di farlo, ma sembra consapevole dell’importanza di farlo bene.

Come la trilogia originale con Wesley Snipes, il nuovo Blade dovrebbe puntare a una classificazione R. Sebbene la maggior parte dei film MCU siano classificati PG-13, l’enorme successo di Deadpool & Wolverine (2024), che ha riportato Snipes nei panni dell’omonimo cacciatore di vampiri, suggerisce che ci sia spazio per film di supereroi orientati agli adulti.

Per quanto riguarda la potenziale uscita, qualsiasi nuovo Blade non arriverà prima del 2028, e questo presuppone che la sceneggiatura venga definita e che le date delle riprese vengano programmate nel prossimo futuro. A questo punto, il film sui vampiri arriverebbe dopo entrambi i prossimi Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, previsti rispettivamente per il 18 dicembre 2026 e il 17 dicembre 2027.

Con Secret Wars pronto a segnare un importante punto di svolta per l’MCU come conclusione della saga Multiverse, non è nemmeno chiaro come Blade si inserirebbe nei piani previsti per la prossima saga. L’ultimo commento di Goth chiarisce che nulla è ancora definitivo, ma suggerisce che non tutte le speranze sono perdute per questo travagliato progetto Marvel.