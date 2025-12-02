James Gunn commenta le indiscrezioni sul budget del film Supergirl

La prossima grande uscita cinematografica per l’DC Universe sarà il film Supergirl, con Milly Alcock nei panni dell’ultima incarnazione della Ragazza d’Acciaio. Dopo aver fatto un cameo in Superman nell’estate del 2026, Kara Zor-El vivrà finalmente la sua grande avventura nel capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters”.

In un recente articolo pubblicato su Forbes, la testata ha rivelato nuovi dettagli sul film Supergirl, in particolare sul budget del progetto. Secondo Forbes, il film DCU aveva un budget di 200 milioni di dollari. Rispetto al budget di Superman, il film con David Corenswet ha avuto un costo di produzione netto di 225 milioni di dollari, al netto delle agevolazioni fiscali e degli incentivi. Il film di James Gunn del 2025 ha incassato 616 milioni di dollari ed è diventato il film di supereroi di maggior incasso dell’anno.

Diretto da Craig Gillespie, Supergirl è stato scritto da Ana Nogueira, mentre il film è basato sulla serie a fumetti Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King e Bilquis Evely. Il cast di Supergirl ha terminato le riprese principali del progetto il 10 maggio 2025.

Nello stesso articolo di Forbes, Alcock ha parlato della sua partecipazione al film Supergirl. Secondo l’attrice australiana, “Ho pensato: ‘Cosa ho fatto?’ Ho fatto davvero fatica a credere di poterlo fare. Ho persino chiamato il regista dicendo: ‘Non so come essere quella persona. Sono solo me stessa’”.

La giovane star ha spiegato che “alla fine ho capito che l’unico modo per superare la cosa era fidarmi di me stessa”. Alcock ha anche affermato: “Ho sempre creduto che la vita sia puntuale. Le cose accadono quando devono accadere, che tu ti senta pronto o meno”.

The Girl of Steel non sarà l’unica uscita DCU per DC Studios nel 2026, dato che Clayface debutterà l’11 settembre. Altri film in lavorazione per il franchise di Gunn sono Man of Tomorrow, che inizierà la produzione il prossimo anno e sarà il seguito di Superman.

Supergirl uscirà nelle sale il 26 giugno 2026.