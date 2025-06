Blade: i Marvel Studios hanno rifiutato l’offerta di David Goyer di scrivere il reboot

David Goyer non tornerà a occuparsi di Blade. Lo sceneggiatore della trilogia originale con Wesley Snipes nei panni del cacciatore di vampiri aveva infatti in precedenza affermato di aver preso in considerazione l’idea di aiutare la Marvel Studios della Disney a rilanciare il franchise, che è rimasto in fase di sviluppo dal momento in cui Kevin Feige ha annunciato il progetto al San Diego Comic-Con nel 2019.

“È così divertente, circa otto mesi fa – quando, non l’ultimo intoppo, ma quello precedente – avevo così tante persone che mi dicevano: ‘Amico, ti metteresti a lavorare su Blade? Ti metteresti a lavorarci?’”, ha detto Goyer a Variety. “Che fossero amici, fan o persone sui social media”. Goyer ha poi continuato dicendo che ha contattato la Marvel per offrire i suoi servizi per aiutare a scrivere il nuovo film Blade, che ha cambiato più volte proprietario e ha visto avvicendarsi diversi sceneggiatori e registi.

“Non ci stavo nemmeno pensando, ma poi ho chiesto al mio agente di chiamare la Marvel e dire: ‘Avete bisogno di aiuto?’”, ha ricordato Goyer. “E loro hanno risposto: ‘ Ti adoriamo, ma pensiamo di aver risolto il problema e di essere a buon punto’. E poi sono successe le ultime cose. Quindi no, non mi hanno contattato“. Sembra dunque che le intenzioni di Ayer fossero serie, ma la Marvel sembra invece stia silenziosamente andando avanti con questo progetto, per il quale si attendono però annunci ufficiali.

Cosa sappiamo del film Blade del MCU?

A ottobre, la Disney ha ritirato il reboot di Blade dal suo calendario delle uscite, fissando al suo posto Badlands della 20th Century per il 7 novembre 2025, lasciando il film Marvel senza regista e senza data di uscita. In precedenza, la Marvel aveva ingaggiato Stacy Osei-Kuffour (Watchmen della HBO, The Bear della FX) per scrivere la sceneggiatura e Bassam Tariq (Mogul Mowgli) per la regia; Beau DeMayo (X-Men ’97) è stato poi assunto per riscrivere la sceneggiatura, con Michael Starburry (When They See Us), Nic Pizzolatto (True Detective), Michael Green (Logan) ed Eric Pearson (Thunderbolts*) che hanno dato il loro contributo alla sceneggiatura.

Yann Demange (White Boy Rick) era entrato a far parte del progetto come regista, ma lo ha abbandonato lo scorso giugno, apparentemente per contrasti con il protagonista Mahershala Ali. Di certo, ad oggi, rimane dunque il coinvolgimento dell’atore. Feige nel 2019 ha annunciato che il due volte vincitore dell’Oscar interpreterà il cacciatore di vampiri, affermando poi di Blade che: “Negli ultimi anni, mentre cercavamo di realizzare questo film, la cosa più importante per noi era non affrettare i tempi e assicurarci di realizzare il film giusto su Blade. Perché anni fa sono stati realizzati alcuni film fantastici su Blade”.

La trilogia di Blade della New Line, classificata R, ha incassato complessivamente 417 milioni di dollari al botteghino mondiale tra il 1998 e il 2004. Il film Blade del 1998, diretto da Stephen Norrington, è stato il primo film Marvel distribuito nelle sale dal 1986, dopo Howard the Duck, e ha contribuito a inaugurare l’era moderna degli adattamenti Marvel come X-Men del 2000 e Spider-Man del 2002, blockbuster che hanno aperto la strada al Marvel Cinematic Universe. Data la grande popolarità del personaggio, si attendono dunque novità riguardo il progetto.