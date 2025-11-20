HomeCinema News2025

Blame it on Rome: ecco la nuova commedia Original Italia di Prime Video

Di Chiara Guida

-

Blame it on Rome cast - cortesia Prime Video

Prime Video ha annunciato oggi Blame it on Rome, il nuovo film Original italiano, attualmente in produzione a Roma. Girato in inglese, Blame it on Rome è una commedia romantica interpretata da Michele Morrone (365 Days, Subservience, Another Simple Favor) e Gabrielle Union (Bring It On, Bad Boys II). Blame it on Rome sarà disponibile esclusivamente su Prime Video in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo.

Blame it on Rome è co-prodotto da Colorado Film, Nebraska e Amazon MGM Studios. Il film è diretto dal regista italiano Francesco Carrozzini (Franca: Chaos and Creation, The Hanging Sun, Supersex), scritto da Kirsten “Kiwi” Smith (La rivincita delle bionde, 10 cose che odio di te) e Jessica O’Toole (Jane the virgin, L’estate nei tuoi occhi). I costumi sono a cura del candidato all’Oscar Massimo Cantini Parrini, la fotografia è di Vladan Radovic, vincitore del David di Donatello, e la scenografia è firmata da Giuliano Pannuti, candidato al Nastro d’Argento per la scenografia.

Billie (Gabrielle Union), un’ambiziosa dirigente d’arte newyorkese, viaggia a Roma per acquistare un prezioso dipinto. Quando il suo fidanzato le confessa di essere innamorato di un’altra donna, Billie, sconvolta, perde il controllo, manda all’aria l’affare e finisce per perdere il lavoro. Invece di tornare a casa, decide di rimanere a Roma – determinata, per una volta, a godersi semplicemente la vita. Tra aperitivi, avventure spericolate e una serie di appuntamenti, Billie impara a vivere il momento…fino a quando scopre di essere incinta. Non sapendo chi sia il padre, assume l’investigatore privato Tommaso (Michele Morrone) per aiutarla a risolvere il mistero della paternità. Mentre esplorano Roma insieme , l’attrito iniziale lascia spazio a un’attrazione inaspettata, dando inizio a un viaggio emotivo che costringe entrambi ad affrontare le proprie paure – e ad aprirsi alla possibilità di un nuovo amore.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
