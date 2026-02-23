Idoli – Fino all’ultima corsa, trailer e poster italiani

Sono da oggi disponibili il trailer e il poster italiani di Idoli – Fino all’ultima corsa, diretto da Mat Whitecross e interpretato da Claudio Santamaria, Óscar Casas e Ana Mena. Il film arriverà nelle sale italiane il 19 marzo, distribuito da Warner Bros. Pictures. Idoli – Fino all’ultima corsa è ambientato nel mondo del campionato mondiale di MotoGP™ ed esplora il rapporto umano tra un padre e suo figlio – un manager e il suo pilota – e tutto ciò che ruota intorno a loro: ambizione, apprendimento, ego, adrenalina, amore, perdono e seconde possibilità. Fanno parte del cast anche Enrique Arce, Saul Nanni, Matteo Paolillo, Mario Ermito, Desiree Popper e Alessandra Carrillo per la regia di Mat Whitecross.

Le riprese del film si sono svolte nell’arco di dieci settimane in diverse location nelle città di Barcellona e Valencia, e nei seguenti circuiti ufficiali di MotoGP: Circuito delle Americhe (Austin), Misano (Italia), Motorland (Aragón), Barcellona, Jerez, Motegi (Giappone) e Valencia.

Idoli – Fino all’ultima corsa racconta e approfondisce la storia di due generazioni di piloti esplorando gli sviluppi del loro rapporto quando Antonio – il padre, un motociclista in pensione con traumi del passato – decide di allenare il talentuoso ed impulsivo figlio Edu affinché possa sviluppare tutto il suo potenziale e diventare il migliore nella sua stessa categoria… il tutto seguendo una preparazione rigorosa che non ammette distrazioni, una delle quali: innamorarsi.

Mat Whitecross dirige questo racconto avvincente da un’idea originale di Jordi Gasull che firma la sceneggiatura insieme a Inma Cánovas e Ricky Roxburgh. Il film è prodotto da Marco Belardi, Jordi Gasull e Toni Novella. Il team dei produttori comprende inoltre Marc Sabé, Ignacio Salazar-Simpson, Ricardo Marco Budé e Marco Belardi. Produttrice delegata è Anna Godano, mentre Enrico Venti e Lillian González firmano la produzione esecutiva. La fotografia è curata da Xavi Giménez, il suono in presa diretta da Sergio Bürmann e Isaac Bonfill, e il montaggio è affidato ad Ascen Marchena. Le musiche originali sono composte da Ginevra Nervi.

Idoli – Fino all’ultima corsa è una produzione 4 Cats Pictures, Warner Bros. Entertainment España, Anangu Grup, Imperio Contraataca AIE, Mogambo Productions, Warner Bros. Entertainment Italia e Greenboo Production. Opera realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti nel Cinema e nell’audiovisivo del Ministero Della Cultura. Con la partecipazione di HBO MAX, RTVE e CREA SGR in collaborazione con MotoGP™ Paddock e FIM JuniorGP™. Con il supporto di Istitut Catala de les Empreses Culturals e Generalitat de Catalunia e con il contribuito di Gobierno de Espana Ministerio de Cultura.

La trama di Idoli – Fino all’ultima corsa

Edu è un giovane pilota motociclistico particolarmente aggressivo di cui nessuna squadra si fida. Eli, team leader dell’ Aspar Team in Moto2, gli offre un’opportunità a condizione che sia suo padre, Antonio Belardi, ad allenarlo. Edu non vede il padre da molti anni, un ex pilota che si è ritirato dalle piste dopo aver causato la morte di un altro pilota durante una gara. Sebbene Edu odi il padre per averlo abbandonato, sa che solo lui potrà aiutarlo a realizzare il suo sogno.

Edu decide quindi di sottoporsi alla rigida disciplina che Antonio gli impone, che prevede tra l’altro di mettere da parte l’amore… Fino a quando non incontra Luna, una giovane artista che ha appena aperto uno studio di tatuaggi proprio sotto casa sua.

Il film sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 19 marzo da Warner Bros Pictures.